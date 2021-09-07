Світ вийшов на плато з захворюваності COVID-19, — ВООЗ

В організації зазначили, що показники нових випадків хвороби поки не ростуть, проте нинішня ситуація з пандемією "викликає стурбованість".

В середньому по світу захворюваність COVID-19 вийшла на плато, проте ситуація різниться від регіону до регіону. Хоча показник поширення хвороби поки не росте, він перебуваєна високому рівні через вже 20 місяців пандемії. Про це заявила експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове в ході пресконференції, яка транслювалася в Twitter.

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"Ми досягли плато, але це плато перебуває на досить високому рівні", — сказала представник ВООЗ.

За її словами, останнім часом щодня виявляється близько 4,4-4,5 мільйона випадків COVID-19, а вмирають 67-68 тисяч людей із цим діагнозом. Зниження числа нових випадків хвороби спостерігається в Європі, проте в цьому регіоні зростає смертність. Що стосується Північної та Південної Америк, то там ростуть як показники захворюваності, так і показники смертності, в той час як в Африці вони йдуть на спад.

"Ситуація викликає стурбованість. Особливо враховуючи, що пандемія триває вже 20 місяців і в нас є інструменти для боротьби з пандемією, — додала Марія ван Керкхове.

У свою чергу директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян зазначив, що на цьому етапі в деяких країнах світу навіть з високими показниками вакцинації спостерігається зростання випадків COVID-19. На думку фахівця, це говорить про те, що коронавірус все ще має великий потенціал з точки зору поширення.

Нагадаємо, останній раз про вихід світу на плато по захворюваності COVID-19 повідомляв глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у травні цього року. При цьому ще тоді він називав це плато "неприйнятно високим" із показником в 5,4 млн випадків захворювання і майже 90 тисяч померлих за тиждень.

Тим часом міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко нещодавно заявив, що посилення карантинних обмежень у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у країні може відбутися вже в прийдешній понеділок, 13 вересня.