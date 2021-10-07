ООН планирует вакцинировать от коронавируса 40% населения Земли до конца года

Организация совместно с ВОЗ также поставила цель в 70% вакцинированных от COVID-19 людей по всему миру к середине 2022 года.

Организация Объединенных Наций (ООН) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустили программу по полной вакцинации от коронавируса 40% населения мира к концу текущего года и 70% населения Земли к середине 2022 года. На эти нужды понадобится собрать 8 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает пресс-служба ООН.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, представляя Стратегию глобальной вакцинации от COVID-19, рекомендовали промышленно-развитым странам делиться дозами вакцин с бедными государствами, а также нарастить производство препаратов.

В свою очередь Гутерриш выразил сожаление тем фактом, что первоначальная цель по вакцинации людей от коронавируса не выполнена, по его словам 56 стран не смогли иммунизировать и 10% населения. Большинство из таких стран расположены в Африке и на Ближнем Востоке.

"Из-за всего этого мы не смогли выполнить первоначальную задачу – к концу сентября достичь 10-процентной вакцинации во всех странах", – констатировал генсек ООН, добавив, что количество необходимых доз для достижения этого результатов, равно числу доз, которые производятся в мире в течение менее одной недели.

Согласно новой Стратегии глобальной вакцинации от коронавирусной болезни, необходимо по меньшей мере удвоить производство препаратов и обеспечить их распределение через программу COVAX.

"Сейчас, когда производство вакцины составляет почти 1,5 миллиарда доз в месяц, мы можем к концу года достичь 40% вакцинации людей во всех странах, но для этого нам необходимо мобилизовать около 8 миллиардов долларов и обеспечить справедливое распределение вакцин", – сказал Гутерриш.

В основе Стратегии лежит трехэтапный подход, согласно которому в каждой стране мира необходимо в первую очередь вакцинировать всех пожилых людей, работников сферы здравоохранения и группы высокого риска всех возрастов, затем всех взрослых, а на последнем этапе иммунизировать подростков.

В Стратегию также заложен план по вакцинации 70% населения мира к середине следующего года — на это понадобится не менее 11 миллиардов доз вакцины. При этом, согласно статистике, к концу сентября в мире было сделано 6 миллиардов прививок.

"В настоящее время глобальное производство вакцин составляет почти 1,5 миллиарда доз в месяц. А это означает, как сказал глава ВОЗ, что этих доз будет достаточно для достижения глобальных целей, но лишь при условии их справедливого распределения по всему миру", — добавили в ООН.

Напомним, в сентябре президент США Джо Байден представил национальную стратегию по выходу страны из пандемии. Согласно плану, вакцинация обязательна для федеральных служащих и подрядчиков, а также для сотрудников компаний, в которых работает более 100 человек.

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