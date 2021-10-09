Херсонська область близька до потрапляння до "червоної" зони, — Ляшко

Рішення про нові карантинні зони для регіонів Держкомісія прийматиме 12-13 жовтня.

У Херсонській області зараз складна епідемічна ситуація. За даними Міністерства охорони здоров'я, в лікарнях там знаходяться 1003 пацієнта з коронавірусом, зайнятість виділених ліжок становить 51%. З 115 реанімаційних ліжок зайняті 59. Сьогодні, 9 жовтня, госпіталізовано 149 осіб, виписано — 183. Область відповідає критеріям "червоної" зони за рівнем госпіталізацій і їхней динаміцей.

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В області сьогодні перебував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він сказав, що не виключає переходу Херсонської області до "червоної зони за рівнем епідемічний небезпеки.

Рішення про це може прийняти Державна комісія з питань ТЕБ та НС, засідання якої відбудеться 12-13 жовтня.

Міністр також сказав, що в лікарні, яку він відвідав, зайняте все реанімаційне відділення, але серед пацієнтів там немає жодного вакцинованого.

Напередодні в Херсоні на база відділень "Укрпошти" почали працювати мобільні бригади з вакцинації. За перший день вони зробили 139 щеплень.

Раніше Фокус повідомляв, що реанімації одеських лікарень, які виділені для прийому пацієнтів з коронавірусом, практично повністю заповнені.