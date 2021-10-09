Херсонская область близка к попаданию в "красную" зону, – Ляшко

Решение о новых карантинных зонах для регионов Госкомиссия будет принимать 12-13 октября.

В Херсонской области сейчас сложная эпидемическая ситуация. По данным Минздрава, в больницах там находятся 1003 пациента с коронавирусом, занятость выделенных коек составляет 51%. Из 115 реанимационных коек заняты 59. Сегодня, 9 октября, госпитализированы 149 человек, выписаны – 183. Область соответствует критериям "красной" зоны по уровню госпитализаций и по их динамике.

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В области сегодня находился министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он сказал, что не исключает перехода Херсонской области в "красную" зону по уровню эпидемический опасности.

Решение об этом может принять Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, заседание которой состоится 12-13 октября.

Министр также сказал, что в больнице, которую он посетил, занято все реанимационное отделение, но среди пациентов там нет ни одного вакцинированного.

Накануне в Херсоне на база отделений "Укрпочты" начали работать мобильные бригады по вакцинации. За первый день они сделали 139 прививок.

Ранее Фокус сообщал, что реанимации одесских больниц, которые выделены для приема пациентов с коронавирусом, практически полностью заполнены.