Коронавирус в Украине: в "оранжевой" зоне уже 16 областей

В 13 регионах превышен уровень госпитализаций пациентов с COVID.

В Украине к "оранжевой" зоне карантина по состоянию на 10 октября отнесли 16 областей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Так, по состоянию на 9 октября к оранжевой зоне эпидемической опасности были отнесены Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Уровень заболеваемости COVID-19 также превышен по стране и в столице. По Украине это 391 на 100 тыс. населения (определенный показатель 75 на 100 тыс. населения), в Киеве зафиксировали 247 на 100 тыс. населения.

[ + – ] Индикаторы определения уровней эпидемической опасности Фото: moz.gov.ua

С цифрой более 700 по уровню заболеваемости отмечены Черновицкая и Луганская области. Показатель более 500 держится в Сумской, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Загруженность коек с кислородом в течение двух последних суток превышена в Донецкой области. 9 октября в регионе был отмечен рост показателя на 3,1%, когда установленная цифра 65%.

Показатель уровня госпитализаций, который считается от 60 на 100 тыс. населения, превышен в 13 регионах.

Волынская, Луганская, Львовская, Днепропетровская, Одесская, Черновицкая, Черниговская области — здесь зафиксирована цифра менее 70. Показатель госпитализаций 70+ наблюдается в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Сумской областях. Остальные регионы, Харьковская и Херсонская область, здесь больше всего пациентов с COVID положили в больницу (показатель около 90).

Напомним, накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Херсонская область близка к попаданию в "красную" зону. из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

В Одессе ковидные больницы переполнены, там даже появилось понятие "очередь в реанимацию".