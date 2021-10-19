В Черниговской области от COVID-19 умер школьник (видео)

Ребенок имел сопутствующие болезни и находился на лечении в областной детской больнице Чернигова с субботы, 16 октября.

В городе Корюковка Черниговской области от COVID-19 умер ученик 9-го класса. Об этом в Facebook рассказал мэр населенного пункта Ратан Ахмедов.

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По его словам, на территории громады зафиксирована первая смерть ребенка от COVID-19.

Скончавшийся ученик 4-й школы Корюковки, как утверждает мэр, имел сопутствующие болезни, а коронавирусную инфекцию ему кто-то передал.

"Передал (COVID-19 — ред.), потому что нет коллективного иммунитета, не соблюдается масочный режим. Я ко всем обращаюсь — берегите себя, доверяйте только медикам и доказательной медицине. Рано или поздно, мы все к ним обращаемся, обращаемся к врачам, а не к знахаркам и не к Facebook", — продолжил Ратан Ахмедов.

Корюковская громада, как утверждает чиновник, постепенно входит в "красную" зону карантина в связи с ростом количества случаев заражения COVID-19. По состоянию на 18 октября, в больницы Корюковки госпитализировали 70 пациентов с коронавирусом, большинство из которых — с тяжелой формой болезни и зависимые от кислорода.

Ратан Ахмедов также добавил, что только 2% от общего числа госпитализированных с COVID-19 пациентов получили прививку от коронавирусной инфекции.

По данным Суспільного, умерший от COVID-19 был учеником 9-го класса. Ребенок был госпитализирован в областную детскую больницу Чернигова в субботу, 16 октября, однако медиком не удалось спасти подростка.

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Ранее сообщалось, что 16 октября от COVID-19 умер один из первых добровольцев в АТО. Руководитель подразделения "Правого сектора" Станицы Луганской Александр Чекалов, будучи противников вакцинации, умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Диагноз COVID-19 подтвердился у мужчины еще 30 сентября.

Также Фокус рассказывал, что в Украине за неделю на 22% выросла смертность от COVID-19. Минздрав ожидает пик заболеваемости в конце октября-середине ноября и только за последнюю неделю в Украине 2307 человек скончались из-за коронавирусной инфекции.