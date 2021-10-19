У Чернігівській області від COVID-19 помер школяр (відео)

Дитина мала супутні хвороби і перебувала на лікуванні в обласній дитячій лікарні Чернігова із суботи, 16 жовтня.

У місті Корюківка Чернігівської області від COVID-19 помер учень 9-го класу. Про це у Facebook розповів мер населеного пункту Ратан Ахмедов.

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За його словами, на території громади зафіксована перша смерть дитини від COVID-19.

Померлий учень 4-ї школи Корюківки, як стверджує мер, мав супутні хвороби, а коронавірусну інфекцію йому хтось передав.

"Передав (COVID-19 — ред.), тому що немає колективного імунітету, не дотримується масочний режим. Я до всіх звертаюся — бережіть себе, довіряйте тільки медикам та доказовій медицині. Рано чи пізно, ми всі до них звертаємося, звертаємося до лікарів, а не до знахарок і не до Facebook", — продовжив Ратан Ахмедов.

Корюківська громада, як стверджує чиновник, поступово входить в "червону" зону карантину у зв'язку з ростом кількості випадків зараження COVID-19. Станом на 18 жовтня, в лікарні Корюківки госпіталізували 70 пацієнтів із коронавірусом, більшість з яких — із важкою формою хвороби і залежні від кисню.

Ратан Ахмедов також додав, що тільки 2% від загальної кількості госпіталізованих із COVID-19 пацієнтів отримали щеплення від коронавірусної інфекції.

За даними Суспільного, хлопець, який помер від COVID-19, був учнем 9-го класу. Дитина була госпіталізована в обласну дитячу лікарню Чернігова в суботу, 16 жовтня, однак медиком не вдалося врятувати підлітка.

[ + – ] Під Черніговом від COVID-19 помер школяр

Раніше повідомлялося, що 16 жовтня від COVID-19 помер один із перших добровольців в АТО. Керівник підрозділу "Правого сектора" Станиці Луганської Олександр Чекалов, будучи противником вакцинації, помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Діагноз COVID-19 підтвердився у чоловіка ще 30 вересня.

Також Фокус розповідав, що в Україні за тиждень на 22% зросла смертність від COVID-19. МОЗ очікує пік захворюваності наприкінці жовтня - в середині листопада і тільки за останній тиждень в Україні 2 307 осіб померли через коронавірусну інфекцію.