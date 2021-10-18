Від коронавірусу помер один з перших добровольців в АТО (фото)

Перш ніж захворіти на COVID-19, Олександр Чекалов був активним противником вакцинації від інфекції, про що він сам писав у соцмережах.

16 жовтня помер один з перших добровольців в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі, керівник підрозділу "Правого сектору" Станиці Луганської Олександр Чекалов. Про це йдеться в повідомленні пресслужби організації.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Чоловікові було всього 58 років, смерть наступила в результаті COVID-19. Про те, що цей діагноз підтвердився, Чекалов написав ще 30 вересня.

"Друзі, браття та сестри, випадаю з життя як мінімум на два тижні. Сьогодні був у лікарні, в мене та в батьків позитивний тест на COVID19, а в мами ще й враження легенів. Тому звертаюсь до всіх вас допомогти молитвою, про скоріше одужання моїх батьків Валентини та Івана, ну й мене згадайте, якщо можна. І хай береже вас Господь! Слава Ісусу Христу!", — написав чоловік.

Потім доброволець написав, що, за всією видимістю, він заразився штамом коронавірусу "Дельта". Через деякий час у коментарях стало відомо, що померла мати Чекалова.

Через деякий час доброволець написав, що не вписався у "два тижні", про які говорив раніше, і йому навряд чи вдасться вилікуватися за місяць.

"Відчуваю, що і за місяць буде складно вибратися. Тому як і раніше потребую ваших молитов до Господа нашого Ісуса Христа за швидке одужання", — написав він 14 жовтня.

Уже 16 жовтня однодумець Чекалова — Андрій Ерліх — написав про те, що доброволець помер 16 жовтня. Уже наступного дня його поховали.

У соціальних мережах Чекалов висловлювався проти вакцинації від COVID-19. У коментарях до своїх публікацій він уточнив, що батьки, які разом з ним заразилися інфекцією, вакциновані теж не були.

Фото: Скриншот

Хто такий Олександр Чекалов

Доброволець Олександр Чекалов був у числі перших бійців батальйону "Айдар", також був одним із співзасновників і керівником підрозділу аеророзвідки "Айдар".

Фокус раніше писав про те, що колишній держсекретар США і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Колін Павелл помер на 85-му році життя через ускладнення від COVID-19. При цьому колишній чиновник був повністю вакцинований.

Також повідомлялося, що в Одесі подружжя померло від коронавірусу з різницею в пів години.