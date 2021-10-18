Помер колишній держсекретар США Колін Павелл

Причиною смерті стали ускладнення, викликані коронавірусом. Хоча чиновник був повністю вакцинований.

Колишній держсекретар США і глава Об'єднаного комітету начальників штабів Колін Павелл помер на 85-му році життя через ускладнення від COVID-19. Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.

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У повідомленні говориться, що Павелл був повністю вакцинований. Члени його сім'ї подякували за дбайливе лікування медикам Національного медичного центру Волтера Ріда, у якому перебував Павелл.

"Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і великого американця", — йдеться в повідомленні.

Ким був Колін Павелл?

Генерал Колін Павелл почав свою професійну кар'єру військового у 21 рік. З 1958 по 1993 рік служив в армії США, воював у В'єтнамі і пройшов шлях від лейтенанта до генерала. У період президентства Рональда Рейгана був його радником з військових питань, а з 1989 по 1993 рік очолював Об'єднаний комітет начальників штабів армії США. Під час президентських виборів 2000 року Павелл підтримав Джорджа Буша, і після його перемоги рішенням Сенату був призначений на посаду державного секретаря США. Павелл став першим чорношкірим у Сполучених Штатах, який зайняв такий високий державний пост в уряді.

Після виходу у відставку Павелл написав автобіографію "My American Journey", у якій назвав свій життєвий шлях реальним втіленням "американської мрії".

Нагадаємо, що під час президентських виборів у 2020 році ексдержсекретар Колін Павелл заявив, що підтримає кандидатуру демократа Джо Байдена, зазначивши при цьому, що Трамп "відійшов" від конституції США і становить небезпеку для країни та демократії.