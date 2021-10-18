Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Хотя чиновник был полностью вакцинирован.

Бывший госсекретарь США и глава Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл скончался на 85-ом году жизни из-за осложнения от COVID-19. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

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В сообщении говорится, что Пауэлл был полностью вакцинирован. Члены его семьи поблагодарили за заботливое лечение медиков Национального медицинского центра Уолтера Рида, в котором находился Пауэлл.

"Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца", — говорится в сообщении.

Кем был Колин Пауэлл?

Генерал Колин Пауэлл начал свою профессиональную карьеру военного в 21 год. С 1958 по 1993 год служил в армии США, воевал во Вьетнаме и прошел путь от лейтенанта до генерала. В период президентства Рональда Рейгана был его советником по военным вопросам, а с 1989 по 1993 год возглавлял Объединенный комитет начальников штабов армии США. Во время президентских выборов в 2000 году Пауэл поддержал Джорджа Буша, и после его победы решением Сената был назначен на должность государственного секретаря США. Пауэл стал первым чернокожим в Соединенных Штатах, который занял столь высокий государственный пост в правительстве.

После выхода в отставку Пауэлл написал автобиографию "My American Journey", в которой назвал свой жизненный путь реальным воплощением "Американской мечты".

Напомним, что во время президентских выборов в 2020 году экс-госсекретарь Колин Пауэлл заявил, что поддержит кандидатуру демократа Джо Байдена, отметив при этом, что Трамп "отошел" от конституции США и представляет опасность для страны и демократии.