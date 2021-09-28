В Одесі чоловік і жінка померли від коронавірусу з різницею в пів години

Чоловік і дружина лікувалися від COVID-19 вдома і були госпіталізовані лише після того, як їхнє самопочуття різко погіршилося.

В одеській інфекційній лікарні чоловік і дружина, які захворіли коронавірусом, померли з різницею в пів години, повідомив у Facebook голова Іванівської селищної ради Віктор Лобач.

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У зв'язку з цим, пише Лобач, в Іванівці поширилися чутки про те, що чоловік і жінка нібито померли після того, як вакцинували проти COVID-19.

Однак, за словами рідного брата померлого чоловіка, вони насправді померли від коронавірусу, але вакциновані не були.

"Захворіли, лікувалися вдома, коли стан здоров'я різко погіршився, їх госпіталізували в лікарню, спочатку дружину, а через два дні — чоловіка", — розповів родич.

Віктор Лобач сподівається на те, що ця трагічна історія змінить ставлення до вакцинації у її противників.

[ + – ] Повідомлення Віктора Лобача

Нагадаємо, на початку вересня в Японії померли три людини, які отримали препарат від коронавірусу виробництва Moderna.

Фокус писав про те, що у В'єтнамі чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі за порушення карантину.

Також повідомлялося, що в липні помер у реанімації від коронавірусу відомий російський актор і музикант Петро Мамонов.