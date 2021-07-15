Засновник "Звуків Му": помер знаменитий актор і рок-музикант Петро Мамонов

Артист пішов з життя на 71-му році життя. Причиною його смерті став коронавірус.

У четвер, 15 липня, помер відомий російський актор і музикант Петро Мамонов. Він помер у реанімації від коронавірусу, повідомляє ІА "Інтерфакс" з посиланням на дружину артиста Ольгу.

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Мамонов був у лікарні з 27 червня. 1 липня Ольга Мамонова розповіла, що в її чоловіка уражено понад 87% легенів. 2 липня його підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

У 2019 в Мамонова був інфаркт. Йому зробили дві операції на серці. Після реабілітації музикант повернувся до роботи.

[ + – ] Петро Мамонов Фото: Агентство "Москва"

Мамонов народився 14 квітня 1951 року. Цієї весни йому виповнилося 70 років. Мамонов був засновником і лідером рок-групи "Звуки Му". Як актор він знімався в таких фільмах, як "Острів", "Таксі-Блюз" і "Цар".

Нагадаємо, 2 липня помер зірка "Весілля в Малинівці" і художній керівник театру "Ромен" Микола Сліченко.

1 липня стало відомо про смерть українського музиканта Тараса Шиха.