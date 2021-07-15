Основатель "Звуков Му": умер знаменитый актер и рок-музыкант Петр Мамонов

Артист ушел из жизни на 71-м году жизни. Причиной его смерти стал коронавирус.

В четверг, 15 июля, умер известный российский актер и музыкант Петр Мамонов. Он скончался в реанимации от коронавируса, сообщает ИА "Интерфакс" со ссылкой на супругу артиста Ольгу.

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Мамонов находился в больнице с 27 июня. 1 июля Ольга Мамонова рассказала, что у ее супруга поражено более 87%. 2 июля его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В 2019 году у Мамонова был инфаркт. Ему сделали две операции на сердце. После реабилитации музыкант вернулся к работе.

[ + – ] Петр Мамонов Фото: Агентство "Москва"

Мамонов родился 14 апреля 1951 года. Этой весной ему исполнилось 70 лет. Мамонов был основателем и лидером рок-группы "Звуки Му". В качестве актера он снимался в таких фильмах, как "Остров", "Такси-Блюз" и "Царь".

Напомним, 2 июля скончался звезда "Свадьбы в Малиновке" и художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко.

1 июля стало известно о смерти украинского музыканта Тараса Шиха.