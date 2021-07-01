Внезапно умер известный украинский музыкант Тарас Ших

Музыкант со своим другом Виктором Винником основали в 1996 году рок-группу "Мэри", которая имеет два студийных альбома.

Во Львове в конце июня умер 41-летний украинский музыкант и экс-гитарист группы "Мэри" Тарас Ших, об этом говорится на его странице в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Причина смерти 41-летнего музыканта Тараса Шиха не сообщается.

"Я не верю, что с тобой это могло произойти именно сейчас! Ты столько прошел, но всегда оставался человеком. Светлый, добрый и всегда с жаждой новых знаний и открытий, почему Бог забирает лучших? Покойся с миром, друг", "Не верю! Не верю! Почему так? Тарас, я не верю что тебя нет, почему Бог забирает самых светлых добрых и искренних людей", "Новость о твоей смерти …. кажется нелепой ошибкой! Невозможно передать словами всю боль и печаль от осознания того, что тебя больше нет … Ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце…", — написали пользователи в Facebook-аккаунте музыканта.

В 1996 году Тарас Ших со своим другом Виктором Винником основали рок-группу "Мэри", на счету которой два студийных альбома и девять видеоклипов. В 2010 году гитарист покинул группу, но продолжил заниматься музыкой.

Помимо этого, Тарас Ших был организатором празднования 750-летия Львова.

Ранее Фокус рассказывал, что умер украинский политблогер Горький Лук. О причинах смерти известного блогера Святослава Носова на данный момент информации нет, а свой первый блог он создал в 2014 году.

Также Фокус сообщал, что умер украинский писатель и публицист Михаил Слабошпицкий. Слабошпицкий специализировался на документальной, публицистической, биографической прозе и произведениях для детей, а умер в возрасте 74 лет.