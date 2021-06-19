Умер популярный украинский политблогер Святослав Носов – Горький Лук

О причинах смерти известного блогера на данный момент информации нет.

В субботу, 19 июня умер популярный украинский блогер Святослав Волков, более известный как Gorky Look.

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Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной Рады VIII созыва Борислав Береза.

"Сегодня какой-то ужасно трагический день. Только что стало известно, что с нами больше нет Святослава Носова, который известен большинству, как Горький Лук. Ты ушел в лучший из миров, друже", – написал он.

[ + – ] Сообщение Березы

Подтвердил информацию о смерти блогера писатель Ян Валетов.

"Только что сообщили, что умер Святослав Носов. Он же Горький Лук. Автор жгучих текстов, талантливейший писатель и публицист. Кладезь историй и пламенный трибун", – написал он в соцсети.

[ + – ] Сообщение Валетова

Святослав Волков родился в Киеве, по образованию – филолог. Первый свой блог он создал в 2014 году. В нем блогер в ироничной форме высмеял "отсталость русского мира". Блог велся в формате "кафедры", где Gorky Look выступал как профессор, а читатели – как кадеты.

В августе 2015 года на базе постов блога вышла книга "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", причем первый тираж был раскуплен еще до поступления в продажу.

[ + – ] Ноука от Горького Лука

Напомним, в Риге на 53-м году жизни скончался известный латвийский блогер и прозаик Вячеслав Солдатенко, больше известный как Слава Сэ и Ваныч.

А 30 мая ушел из жизни известный украинский писатель, публицист, прозаик и общественный деятель Михаил Слабошпицкий.

В мае 2021 года скончался от пневмонии в возрасте 92 лет народный художник СССР Таир Салахов.