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Помер популярний український політблогер Святослав Носов – Горький Лук

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Святослав Волков, Gorky Look, умер,
Фото: mykharkov.info | Святослав Волков

О причинах смерти известного блогера на данный момент информации нет.

У суботу, 19 червня помер популярний український блогер Святослав Волков, більш відомий як Gorky Look.

Про це повідомив в Facebook депутат Верховної Ради VIII скликання Борислав Береза.

"Сьогодні якийсь жахливо трагічний день. Щойно стало відомо, що з нами більше немає Святослава Носова, який відомий більшості, як Горький Лук. Ти пішов в кращий зі світів, друже", – написав він.

Береза, Носов, Gorky Look, помер,
Повідомлення Берези

Підтвердив інформацію про смерть блогера письменник Ян Валетов.

"Тільки що повідомили, що помер Святослав Носов. Він же Горький Лук. Автор пекучих текстів, талановитий письменник і публіцист. Джерело історій і полум'яний трибун", – написав він у соцмережі.

Валєтов, Носов, Gorky Look, помер,
Повідомлення Валєтова

Святослав Волков народився в Києві, за освітою – філолог. Перший свій блог він створив в 2014 році. У ньому блогер в іронічній формі висміяв "відсталість російського світу". Блог вівся в форматі "кафедри", де Gorky Look виступав як професор, а читачі – як кадети.

У серпні 2015 року на базі постів блогу вийшла книга "Ноука від Горького Лука. Збірник лекцій з кацаповедення", причому перший тираж був розкуплений ще до надходження в продаж.

Ноука від Горького Лука, книга, Носов,
Ноука від Горького Лука

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