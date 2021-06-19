Помер популярний український політблогер Святослав Носов – Горький Лук

О причинах смерти известного блогера на данный момент информации нет.

У суботу, 19 червня помер популярний український блогер Святослав Волков, більш відомий як Gorky Look.

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Про це повідомив в Facebook депутат Верховної Ради VIII скликання Борислав Береза.

"Сьогодні якийсь жахливо трагічний день. Щойно стало відомо, що з нами більше немає Святослава Носова, який відомий більшості, як Горький Лук. Ти пішов в кращий зі світів, друже", – написав він.

[ + – ] Повідомлення Берези

Підтвердив інформацію про смерть блогера письменник Ян Валетов.

"Тільки що повідомили, що помер Святослав Носов. Він же Горький Лук. Автор пекучих текстів, талановитий письменник і публіцист. Джерело історій і полум'яний трибун", – написав він у соцмережі.

[ + – ] Повідомлення Валєтова

Святослав Волков народився в Києві, за освітою – філолог. Перший свій блог він створив в 2014 році. У ньому блогер в іронічній формі висміяв "відсталість російського світу". Блог вівся в форматі "кафедри", де Gorky Look виступав як професор, а читачі – як кадети.

У серпні 2015 року на базі постів блогу вийшла книга "Ноука від Горького Лука. Збірник лекцій з кацаповедення", причому перший тираж був розкуплений ще до надходження в продаж.

[ + – ] Ноука від Горького Лука

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