Психолог, сантехник, отец-одиночка: от коронавируса умер известный блогер Слава Сэ

В июне мужчина попал в больницу с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, и не смог побороть болезнь. У него остались книги, поклонники и две дочери.

В Риге на 53-м году жизни скончался известный латвийский блогер и прозаик Вячеслав Солдатенко, больше известный как Слава Сэ и Ваныч.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Одним из первых о его смерти сообщил в Facebook журналист Алексей Лушников.

"Умер Слава Сэ. Пожалуй, один из самых точных, ярких, интеллектуальных современных писателей. Умер в Риге. Ковид. Я был знаком с ним всего несколько часов. Наш общий друг Антон Духовской помог организовать участие Славы у меня в телепрограмме "Синие страницы. Новые времена". Во время его гастролей в Санкт-Петербурге. Теперь эта программа стала последним большим интервью Славы Сэ. Пишу эти слова, и, кроме ощущения ужаса и боли, ничего нет… Молодой. Бесконечно талантливый. Поцелованный богом. Умнейший. Иронично-тонкий. Легкий. Дружески-искренний. И удивительно точный в своих писательских ощущениях мира…" – говорится в публикации.

[ + – ] Вячеслав Солдатенко Фото: Алексей Лушников/Facebook

Известно, что блогера госпитализировали в тяжелом состоянии в этом месяце. Бригада скорой доставила мужчину в центральную больницу Риги, где у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную COVID-19.

Вячеслав родился и до самой смерти жил в Риге. Он окончил психологический факультет Международного института практической психологи, а параллельно с учебой работал психофизиологом в комиссии медэкспертизы при МВД Латвии.

После получения диплома Солдатенко трудился в службе по найму персонала, занимался бизнесом, маркетингом, был членом совета директоров на нескольких предприятиях, таксовал и даже работал сиделкой для детей с проблемами здоровья.

Ради того, чтобы больше времени проводить со своими дочерьми Машей и Лялей, он подался в сантехники, проработав им 18 лет. Однако смена рода деятельности привела к разводу с женой Людмилой, которой не понравилось, что муж ушел с "хлебной" должности. Оставив супругу дочерей, она ушла.

Когда у него появилось больше времени, Вячеслав начал писать тексты для своего блога в "Живом журнале", созданном им в 2005 году. Остроумные и жизненные заметки нашли отклик у читателей, а его творчество заинтересовало издательство "АСТ", предложившее ему на основе заметок из блога выпустить полноценную книгу. На это у него ушло пять лет, и поначалу книга "Сантехник, его кот, жена и другие подробности" увидела мир в 2010 году скромным тиражом в 3 тысячи экземпляров, однако имела такой успех, что ее пришлось допечатывать. В результате дебютное произведение Солдатенко вышло почти 100-тысячным тиражом.

Читатели требовали продолжения, которое вылилось в роман "Ева", а затем вышел сборник "Жираф". После перерыва, в декабре 2013 года, Солдатенко выпускает новую книгу "Сантехник. Твое мое колено", а через год – "Весь сантехник в одной стопке". В 2015 году из печати вышел сборник "Последний сантехник", а через три года – сразу две новых книги: "Сантехник с пылу и с жаром" и "Когда утонет черепаха".

Слава Сэ также является автором сценариев к фильмам "Джентльмены, удачи!", "Садко", "Три богатыря: Ход конем".

"Психолог по образованию, сантехник по призванию, отец – одиночка по сложившимся обстоятельствам", – говорили о нем.

Свои соболезнования по поводу смерти блогера уже выразил артист Ефим Шифрин.

"Лучший из известных мне рассказчиков, пишущих по-русски, невероятно талантливый и остроумный и столь же скромный человек… Как же его будет не хватать в этом мире… Господи, что за война идёт… Каждый день похоронка…", – написал он в Facebook.

В комментариях люди отказываются верить в его смерть, а один из них отметил, что еще в мае блогер выступал в Киеве.

Напомним, 30 мая не стало известного украинского писателя, публициста, прозаика и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого. Он умер в возрасте 74 лет.