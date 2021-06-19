Психолог, сантехнік, батько-одинак: від коронавірусу помер відомий блогер Слава Се

У червні чоловік потрапив до лікарні з двобічною пневмонією, викликаною коронавірусом, і не зміг подолати хворобу. У нього залишилися книги, шанувальники і дві дочки.

У Ризі на 53-му році життя помер відомий латвійський блогер і прозаїк Вʼячеслав Солдатенко, більше відомий як Слава Се і Ванич.

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Одним із перших про його смерть повідомив в Facebook журналіст Олексій Лушніков.

"Помер Слава Се. Мабуть, один з найточніших, яскравих, інтелектуальних сучасних письменників. Помер у Ризі. Ковід. Я був знайомий із ним лише кілька годин. Наш спільний друг Антон Духовський допоміг організувати участь Слави у мене в телепрограмі "Сині сторінки. Нові часи". Під час його гастролей у Санкт-Петербурзі. Тепер ця програма стала останнім великим інтервʼю Слави Се. Пишу ці слова, і, крім відчуття жаху і болю, нічого немає … Молодий. Нескінченно талановитий. Поцілований богом. Геніальний. Іронічно-тонкий. Легкий. Дружньо-щирий. І дивно точний у своїх письменницьких відчуттях світу…", – йдеться в публікації.

[ + – ] В'ячеслав Солдатенко Фото: Олексій Лушніков/Facebook

Відомо, що блогера госпіталізували у важкому стані цього місяця. Бригада швидкої доставила чоловіка в центральну лікарню Риги, де у нього діагностували двосторонню пневмонію, викликану COVID-19.

Вʼячеслав народився і до самої смерті жив у Ризі. Він закінчив психологічний факультет Міжнародного інституту практичної психологи, а паралельно з навчанням входив у якості психофізіолога до комісії медекспертизи при МВС Латвії.

Після отримання диплома Солдатенко працював в службі по найму персоналу, займався бізнесом, маркетингом, був членом ради директорів на декількох підприємствах, таксував і навіть працював доглядальницею для дітей із проблемами здоровʼя.

Заради того, щоб більше часу проводити зі своїми дочками Машею та Лялею, він подався у сантехніки, пропрацювавши ним 18 років. Однак зміна роду діяльності привела до розлучення з дружиною Людмилою, якій не сподобалося, що чоловік пішов з "хлібної" посади. Залишивши йому дочок, вона пішла.

Коли у нього зʼявилося більше часу, Вʼячеслав почав писати тексти для свого блогу в "Живому журналі", створеному ним у 2005 році. Дотепні і життєві замітки знайшли відгук у читачів, а його творчість зацікавила видавництво "АСТ", яке запропонувало йому на основі текстів із блогу випустити повноцінну книгу. На це у нього пішло пʼять років, і спочатку книга "Сантехнік, його кіт, дружина та інші подробиці" побачила світ у 2010 році скромним накладом у 3 тисячі примірників, однак мала такий успіх, що її довелося додруковувати. В результаті дебютний твір Солдатенка вийшов майже 100-тисячним тиражем.

Читачі вимагали продовження, яке вилилося в роман "Єва", а потім вийшла збірка "Жираф". Після перерви, в грудні 2013 року, Солдатенко випускає нову книгу "Сантехнік. Твоє моє коліно", а через рік – "Весь сантехнік в одній стопці". У 2015 році з друку вийшла збірка "Останній сантехнік", а через три роки – відразу дві нові книги: "Сантехнік із пилу і з жаром" і "Коли потоне черепаха".

Слава Се також є автором сценарію до фільмів "Джентльмени, удачі!", "Садко", "Три богатирі: Хід конем".

"Психолог за освітою, сантехнік за покликанням, батько – одинак за обставинами, що склалися", – говорили про нього.

Свої співчуття з приводу смерті блогера вже висловив артист Юхим Шифрін.

"Кращий з відомих мені оповідачів, які пишуть російською, неймовірно талановитий і дотепний і настільки ж скромна людина … Як же його не вистачатиме в цьому світі… Господи, що за війна йде… Щодня похоронка…", – написав він у Facebook .

У коментарях люди відмовляються вірити в його смерть, а один з користувачів зазначив, що ще в травні блогер виступав у Києві.

Нагадаємо, 30 травня не стало відомого українського письменника, публіциста, прозаїка і громадського діяча Михайла Слабошпицького. Він помер у віці 74 років.