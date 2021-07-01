Раптово помер відомий український музикант Тарас Ших

Музикант зі своїм другом Віктором Винником заснували у 1996 році рок-групу "Мері", яка має два студійні альбоми.

У Львові в кінці червня помер 41-річний український музикант та ексгітарист групи "Мері" Тарас Ших, про це йдеться на його сторінці у Facebook.

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Причина смерті 41-річного музиканта Тараса Шиха не повідомляється.

"Я не вірю, що з тобою це могло статися саме зараз! Ти стільки пройшов, але завжди залишався людиною. Світлий, добрий і завжди зі спрагою до нових знань і відкриттів, чому Бог забирає найкращих? Спочивай з миром, друг", "Не вірю! Не вірю! чому так? Тарас, я не вірю що тебе немає, чому Бог забирає найсвітліших добрих і щирих людей", "Новина про твою смерть… здається безглуздою помилкою! Неможливо передати словами всю біль і печаль від усвідомлення того, що тебе більше немає… Ти завжди будеш займати особливе місце у моєму серці…", — написали користувачі у Facebook-акаунті музиканта.

У 1996 році Тарас Ших зі своїм другом Віктором Винником заснували рок-групу "Мері", на рахунку якої два студійні альбоми і девʼять відеокліпів. У 2010 році гітарист покинув групу, але продовжив займатися музикою.

Крім цього, Тарас Ших був організатором святкування 750-річчя Львова.

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