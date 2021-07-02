Звезда "Свадьбы в Малиновке": скончался худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

Артисту было 86 лет

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался в 86 лет. Причина смерти не называется. Об этом пишет "РИА Новости".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В середине мая Сличенко был госпитализирован в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у артиста сразу несколько серьезных болезней.

[ + – ] Николай Слинченко в фильме "Свадьба в Малиновке"

Он чувствовал себя неважно, жаловался на недомогание и пониженное давление. Спустя несколько дней у артиста возникли проблемы по урологической части. Слишченко отправили в Боткинскую больницу, где вскоре поместили в реанимацию.

"Состояние тяжелое. Он страдает букетом хронических заболеваний", — рассказывали тогда родные артиста.

Через несколько месяцев состояние Николая Слинченко ухудшилось, он снова был госпитализирован и скончался.

"Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", – говорится в сообщении труппы тетатра.

[ + – ] Николай Слинченко с женой

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Во время Второй мировой войны потерял многих родных, а его отца убили немецкие солдаты в 1942 году у него на глазах. После войны семья поселилась в Воронежской области, где юноша узнал про существование цыганского театра в Москве.

В 1951 году он был принят в труппу первого и единственного в мире цыганского театра "Ромэн". В 1977 году он занял пост художественного руководителя.

[ + – ] Николай Слинченко за пианино

Артист сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах. В частности, "В дождь и в солнце"(1960), "Свадьба в Малиновке"(1967), "Военно-полевой романс"(1983) и других.

Слинченко был женат на актрисе театра "Ромэн" Тамиле Агаларовой. У пары – трое детей. Старшая дочь также стала артисткой театра.