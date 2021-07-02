Звезда "Свадьбы в Малиновке": скончался худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко
Артисту было 86 лет
Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался в 86 лет. Причина смерти не называется. Об этом пишет "РИА Новости".
В середине мая Сличенко был госпитализирован в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у артиста сразу несколько серьезных болезней.
Он чувствовал себя неважно, жаловался на недомогание и пониженное давление. Спустя несколько дней у артиста возникли проблемы по урологической части. Слишченко отправили в Боткинскую больницу, где вскоре поместили в реанимацию.
"Состояние тяжелое. Он страдает букетом хронических заболеваний", — рассказывали тогда родные артиста.
Через несколько месяцев состояние Николая Слинченко ухудшилось, он снова был госпитализирован и скончался.
"Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", – говорится в сообщении труппы тетатра.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Во время Второй мировой войны потерял многих родных, а его отца убили немецкие солдаты в 1942 году у него на глазах. После войны семья поселилась в Воронежской области, где юноша узнал про существование цыганского театра в Москве.
В 1951 году он был принят в труппу первого и единственного в мире цыганского театра "Ромэн". В 1977 году он занял пост художественного руководителя.
Артист сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах. В частности, "В дождь и в солнце"(1960), "Свадьба в Малиновке"(1967), "Военно-полевой романс"(1983) и других.
Слинченко был женат на актрисе театра "Ромэн" Тамиле Агаларовой. У пары – трое детей. Старшая дочь также стала артисткой театра.