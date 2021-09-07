Заразив 8 осіб: у В'єтнамі чоловіка засудили до 5 років за порушення карантину

Один із заражених, які підхопили коронавірус від 28-річного Ле Ван Трі, помер після місячного лікування. Усього за аналогічними звинуваченнями в країні були засуджені ще двоє людей.

У В'єтнамі за "поширення небезпечних інфекційних захворювань" суд засудив місцевого жителя до 5 років позбавлення волі. Чоловік порушив строгі правила 21-денного карантину через COVID-19. Про це повідомляє міжнародна телекомпанія Aljazeera.

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28-річний Ле Ван Трі був засуджений у ході одноденного процесу в Народному суді провінції Камау. Як повідомляється, чоловік повернувся в Камау з найбільшого міста у В'єтнамі Хошиміна і проігнорував суворі правила самоізоляції. Суд з'ясував, що Ле Ван Трі заразив вісьмох людей, один з яких помер від коронавірусу після місячного лікування. За тими ж звинуваченнями в країні були засуджені ще 2 людини, яким винесли вирок про дворічне тюремне ув'язнення.

На сьогодні Хошимін, у якому проживає 9 млн чоловік, є епіцентром поширення COVID-19 у В'єтнамі. З новою хвилею Дельта-штаму в країні за останні три місяці від коронавірусу померло 11 064 осіб, 80% яких були жителями Хошиміна.

Нові жорсткі умови карантину діють у країні з 27 квітня і триватимуть приблизно до 15 вересня 2021 року. Прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Тінь розпорядився провести масове тестування жителів міста і направив силовиків для забезпечення виконання наказів про дотримання правил карантину та допомоги населенню в доставці продуктів харчування.

У липні уряд США направив до В'єтнаму 8 млн доз вакцин Moderna в рамках міжнародної ініціативи по боротьбі з коронавірусом COVAX. Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму планує до кінця року вакцинувати 50% населення країни

Нагадаємо, що в травні у В'єтнамі був виявлений новий і більш небезпечний штам коронавірусу, що виник у результаті мутації "британського" та "індійського" варіанту.