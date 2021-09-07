Заразил 8 человек: во Вьетнаме мужчину приговорили к 5 годам за нарушение карантина

Один из зараженных, подхвативших коронавирус от 28-летнего Ле Ван Три, скончался после месячного лечения. Всего по аналогичным обвинениям в стране были осуждены еще два человека.

Во Вьетнаме за "распространение опасных инфекционных заболеваний" суд приговорил местного жителя к 5 годам лишения свободы. Мужчина нарушил строгие правила 21-дневного карантина из-за COVID-19. Об этом сообщает международная телекомпания Aljazeera

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28-летний Ле Ван Три был осужден в ходе однодневного процесса в Народном суде провинции Камау. Как сообщается, мужчина вернулся в Камау из крупнейшего города во Вьетнаме Хошимина и проигнорировал строгие правила самоизоляции. Суд выяснил, что Ле Ван Три заразил восьмерых человек, один из которых умер от коронавируса после месячного лечения. По тем же обвинениям в стране были осуждены еще 2 человека, которым вынесли приговор о двухлетнем тюремном заключении.

На сегодня Хошимин, в котором проживает 9 млн человек, является эпицентром распространения COVID-19 во Вьетнаме. С новой волной Дельта-штамма в стране за последние три месяца от коронавируса умерло 11 064 человек, 80% которых были жителями Хошимина.

Новые жесткие условия карантина действуют в стране с 27 апреля и продлятся предположительно до 15 сентября 2021 года. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь распорядился провести массовое тестирование жителей города и направил силовиков для обеспечения выполнения приказов о соблюдении правил карантина и помощи населению в доставке продуктов питания.

В июле правительство США направило во Вьетнам 8 млн доз вакцин Moderna в рамках международной инициативы по борьбе с коронавирусом COVAX. Министерство здравоохранения Вьетнама планирует к концу года вакцинировать 50% населения страны

Напомним, что в мае во Вьетнаме был обнаружен новый и более опасный штамм коронавируса, возникший в результате мутации "британского" и "индийского" варианта.