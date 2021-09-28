В Одессе супруги умерли от коронавируса с разницей в полчаса

Муж и жена лечились от COVID-19 дома и были госпитализированы лишь после того, как их самочувствие резко ухудшилось.

В одесской инфекционной больнице муж и жена, заболевшие коронавирусом, скончались с разницей в тридцать минут, сообщил в Facebook председатель Ивановского поселкового совета Виктор Лобач.

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В связи с этим, пишет Лобач, по Ивановке пошли слухи о том, что супруги якобы умерли после того, как вакцинировались от COVID-19.

Однако, по словам родного брата умершего мужчины, они на самом деле скончались от коронавируса, но вакцинированы не были.

"Заболели, лечились дома, когда состояние здоровья резко ухудшилось, их госпитализировали в больницу, сначала жену, а через два дня – мужа", – рассказал родственник.

Виктор Лобач надеется на то, что эта трагическая история изменит отношение к вакцинации у ее противников.

[ + – ] Сообщение Виктора Лобача

Напомним, в начале сентября в Японии умерли три человека, которые получили препарат от коронавируса производства Moderna.

Фокус писал о том, что во Вьетнаме мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за нарушение карантина.

Также сообщалось, что в июле скончался в реанимации от коронавируса известный российский актер и музыкант Петр Мамонов.