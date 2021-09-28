В Одессе супруги умерли от коронавируса с разницей в полчаса
Муж и жена лечились от COVID-19 дома и были госпитализированы лишь после того, как их самочувствие резко ухудшилось.
В одесской инфекционной больнице муж и жена, заболевшие коронавирусом, скончались с разницей в тридцать минут, сообщил в Facebook председатель Ивановского поселкового совета Виктор Лобач.
В связи с этим, пишет Лобач, по Ивановке пошли слухи о том, что супруги якобы умерли после того, как вакцинировались от COVID-19.
Однако, по словам родного брата умершего мужчины, они на самом деле скончались от коронавируса, но вакцинированы не были.
"Заболели, лечились дома, когда состояние здоровья резко ухудшилось, их госпитализировали в больницу, сначала жену, а через два дня – мужа", – рассказал родственник.
Виктор Лобач надеется на то, что эта трагическая история изменит отношение к вакцинации у ее противников.
Напомним, в начале сентября в Японии умерли три человека, которые получили препарат от коронавируса производства Moderna.
Фокус писал о том, что во Вьетнаме мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за нарушение карантина.
Также сообщалось, что в июле скончался в реанимации от коронавируса известный российский актер и музыкант Петр Мамонов.