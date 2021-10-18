От коронавируса умер один из первых добровольцев в АТО (фото)

Прежде чем заболеть COVID-19, Александр Чекалов был активным противником вакцинации от инфекции, о чем он сам писал в соцсетях.

16 октября умер один из первых добровольцев в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, руководитель подразделения "Правого сектора" Станицы Луганской Александр Чекалов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Мужчине было всего 58 лет, смерть наступила в результате COVID-19. О том, что данный диагноз подтвердился, Чекалов написал еще 30 сентября.

"Друзья, братья и сестры, выпадаю из жизни как минимум на две недели. Сегодня был в больнице, у меня и у родителей положительный тест на COVID-19, а у мамы еще и поражение легких. Поэтому обращаюсь ко всем вам помочь молитвой, о скорее выздоровления моих родителей Валентины и Ивана, ну и меня вспомните если можно. И да хранит вас Господь! Слава Иисусу Христу!", — написал мужчина.

Затем доброволец написал, что, по всей видимости, он заразился штаммом коронавируса "Дельта". Спустя время в комментариях стало известно, что умерла мать Чекалова.

Спустя некоторое время доброволец написал, что не вписался в "две недели", о которых говорил ранее, и ему вряд ли удастся вылечиться за месяц.

"Чувствую что и за месяц будет сложно выкарабкаться. Поэтому по-прежнему нуждаюсь в ваших молитвах к Господу нашему Иисусу Христу за скорейшее выздоровление", — написал он 14 октября.

Уже 16 октября единомышленник Чекалова — Андрей Эрлих — написал о том, что доброволец умер 16 октября. Уже на следующий день его похоронили.

В социальных сетях Чекалов высказывался против вакцинации от COVID-19. В комментариях к своим публикациям он уточнил, что родители, которые вместе с ним заразились инфекцией, вакцинированы тоже не были.

Фото: Скриншот

Кто такой Александр Чекалов

Доброволец Александр Чекалов был в числе первых бойцов батальона "Айдар", также был одним из соучредителей и руководителем подразделения аэроразведка "Айдар".

Фокус ранее писал о том, что бывший госсекретарь США и глава Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл скончался на 85-ом году жизни из-за осложнения от COVID-19. При этом бывший чиновник был полностью вакцинирован.

Также сообщалось, что в Одессе супруги умерли от коронавируса с разницей в полчаса.