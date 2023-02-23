Путин анонсировал усиление ядерной триады РФ после неудачного запуска "Сармата" (видео)

В состав Военно-морского флота РФ, по словам главы Кремля, войдет атомный подводный крейсер "Император Александр III", после спуска на воду которого доля стратегических ядерных сил России достигнет 100%.

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В 2023 году продолжит уделять повышенное внимание стратегическому ядерному вооружению. Москва намерена укреплять ядерную триаду и поэтому в этом году планирует развернуть пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой, продолжить серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон". Об этом 22 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава Кремля также анонсировал вхождение в состав Военно-морского флота РФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III". По его словам, после спуска на воду атомной субмарины "доля стратегических ядерных сил достигнет 100%".

"В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта", — заявил Путин.

Кроме укрепления сил стратегического назначения глава Кремля рассказал о "насыщении российской армии передовой техникой". По его словам, российские войска получат новое вооружение — ударные системы, средства связи, беспилотники и артиллерийские комплексы.

"Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, Воздушно-космических сил", — сказал лидер страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что полномасштабное вторжение в Украину по приказу президента Владимира Путина стало настоящей катастрофой для России. Журналисты службы ВВС отметили, что РФ смогла пробить себе сухопутный коридор в Крым путем уничтожения украинских городов, таких как Мариуполь, что обнажило жестокость и неадекватность российской армии.

Телеканал CNN 22 февраля сообщил, что ВС РФ провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которое прошло неудачно. При этом Москва предварительно уведомила американцев, воспользовавшись линиями деконфликтной связи.