Нищівна сила: ВПС США відпрацювали бомбардування Ірану на Близькому Сході

За словами генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича, США та союзники не залишать загрози без відповіді. Група літаків швидко вилетіла з Великобританії та пролетіла над східним Середземномор'ям, Аравійським півостровом та Червоним морем.

Два бойові літаки далекого радіусу дії ВПС США пролетіли на Близький Схід у рамках міжнародних навчань щодо завдання ракетно-бомбових ударів. Навчання пройшли на тлі напружених переговорів щодо відновлення ядерної угоди з Іраном, про що пише Аль-Арабія.

Високопоставлений військовий США, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявив, що проведена в неділю симуляція "Бомбардувальна оперативна група" показала, що США та їхні союзники можуть швидко ввести бойову міць у регіон при необхідності.

"Загрози США та нашим партнерам не залишаться без відповіді", — додав Гринкевич, командувач авіаційного контингенту об'єднаних сил Центрального командування США, територія відповідальності якого охоплює Північно-Східну Африку, Близький Схід і навіть Центральну та Південну Азію.

У матеріалі сказано, що генерал не назвав потенційних супротивників. Однак важливим є те, що зараз США ведуть інтенсивні переговори про відновлення операції з обмеження ядерної програми Ірану.

Повідомляється, що літаки вилетіли з авіабази Ферфорд в Англії та пролетіли над східним Середземномор'ям, Аравійським півостровом та Червоним морем перед тим, як залишити регіон.

За словами американських військових, сухопутні та військово-морські підрозділи США за підтримки 16 інших країн.

Начальник Центрального командування генерал Майкл "Ерік" Курила сказав: "У нас є можливість дуже швидко підняти у повітря значну частину бойової могутності разом з нашими партнерами. Ми можемо робити те саме на землі та в морі".

У заяві Центрального командування йдеться, що винищувачі з Великобританії, Кувейту та Саудівської Аравії супроводжували два B-52H Stratofortress США.

Переговори щодо відновлення ядерної угоди

Журналісти пишуть, що ще минулого тижня США заявили, що реакція Ірану на останню запропоновану угоду була "неконструктивною".

Також у статті сказано, що міністерство закордонних справ Ірану заявило у понеділок, що не отримало жодної офіційної реакції США на свої вимоги.

Зазначається, що переговори за посередництва Європи щодо відновлення угоди 2015 року, від якої США відмовилися у 2018 році, тривають у Відні з квітня минулого року, але неодноразово припинялися.

Раніше Фокус писав, що Іран знову намагався викрасти американські безпілотні кораблі США. Іранський фрегат цього разу спробував вкрасти два надводні БПЛА SailDrone Explorer. ВМС США блокувало його протягом практично цілої доби.

Ще нагадаємо, що полковник США сказав, що іранські безпілотники навряд чи допоможуть РФ знищити РСЗВ HIMARS. Американський військовий вважає, що у російської армії не вистачає високоточних ракет, а це ускладнює націлювання на об'єкти, що рухаються, як HIMARS. Проте іранські дрони можуть допомогти ЗС РФ спробувати знищити українські штаби та зірвати наступ.