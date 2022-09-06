Сокрушительная сила: ВВС США отработали бомбардировку Ирана на Ближнем Востоке

По словам генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича, США и союзники не оставят угрозы без ответа. Группа самолетов быстро вылетела из Великобритании и пролетела над восточным Средиземноморьем, Аравийским полуостровом и Красным морем.

Два боевых самолета дальнего радиуса действия ВВС США пролетели на Ближний Восток в рамках международных учений по нанесению ракетно-бомбовых ударов. Учения прошли на фоне напряженных переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном, о чем пишет Аль-Арабия.

Высокопоставленный военный США, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что проведенная в воскресенье симуляция "Бомбардировочная оперативная группа" показала, что США и их союзники могут быстро ввести подавляющую боевую мощь в регион при необходимости.

"Угрозы США и нашим партнерам не останутся без ответа", — добавил Гринкевич, командующий авиационным контингентом объединенных сил Центрального командования США, территория ответственности которого охватывает Северо-Восточную Африку, Ближний Восток и даже Центральную и Южную Азию.

В материале сказано, что генерал не назвал потенциальных противников. Однако важно то, что сейчас США ведут интенсивные переговоры о возобновлении сделки по ограничению ядерной программы Ирана.

Сообщается, что самолеты вылетели с авиабазы ​​Фэрфорд в Англии и пролетели над восточным Средиземноморьем, Аравийским полуостровом и Красным морем перед тем, как покинуть регион.

По словам американских военных, сухопутные и военно-морские подразделения США при поддержке 16 других стран.

Начальник Центрального командования генерал Майкл "Эрик" Курилла сказал: "У нас есть возможность очень быстро поднять в воздух значительную часть боевой мощи вместе с нашими партнерами. Мы можем делать то же самое на земле и в море".

В заявлении Центрального командования говорится, что истребители из Великобритании, Кувейта и Саудовской Аравии сопровождали два B-52H Stratofortress США.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки

Журналисты пишут, что еще на прошлой неделе США заявили, что реакция Ирана на последнюю предложенную сделку была "неконструктивной".

Также в статье сказано, что министерство иностранных дел Ирана заявило в понедельник, что не получило никакой официальной реакции США на свои требования.

Отмечается, что переговоры при посредничестве Европы о восстановлении соглашения 2015 года, от которого США отказались в 2018 году, продолжаются в Вене с апреля прошлого года, но неоднократно приостанавливались.

Ранее Фокус писал, что Иран снова пытался угнать американские беспилотные корабли США. Иранский фрегат в этот раз попытался украсть два надводных БПЛА SailDrone Explorer. ВМС США блокировало его в течении практически целых суток.

Еще напомним, что полковник США сказал, что иранские беспилотники вряд ли помогут РФ уничтожить РСЗО HIMARS. Американский военный считает, что у российской армии не хватает высокоточных ракет, а это затрудняет нацеливание на движущиеся объекты, как HIMARS. Однако иранские дроны могут помочь ВС РФ попытаться уничтожить украинские штабы и сорвать наступление.