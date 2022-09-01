Иранские беспилотники вряд ли помогут РФ уничтожить РСЗО HIMARS, — полковник США

Американский военный считает, что у российской армии не хвататет высокоточных ракет, а это затрудняет нацеливание на движущиеся объекты, как HIMARS. Однако иранские дроны могут помочь ВС РФ попытаться уничтожить украинские штабы и сорвать наступление.

Россия добавляет иранские беспилотники в свой военный арсенал, однако они вряд ли окажут существенное влияние на переданные Украине от США реактивные системы залпового огня HIMARS и помогут их уничтожить. Об этом сказал полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчин американскому изданию Newsweek.

Пентагон подтвердил, что Россия импортировала сотни иранских беспилотников, поскольку военные действия на юге Украины обостряются. Для эксплуатации дронов требуется длительная военная подготовка. Однако она, вероятно, не приведет к успеху российских войск, поскольку им все еще не хватает высокоточных ракет, которыми обладает Украина. Это затрудняет нацеливание на движущиеся объекты, такие как HIMARS.

"Дроны будут работать с неуправляемыми ракетами большой дальности, как у русских, но не так эффективно. Кроме того, русским нужно будет разработать систему разведки, наведения и удара, чтобы они могли превращать информацию с беспилотников в эффективные атаки", — считает полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

По его словам, беспилотники собираются использовать для корректировки артиллерии и как ударные платформы с бортовыми ракетами. Он отметил, что пока неясно, сколько времени потребуется ВС РФ, чтобы привыкнуть к эксплуатации и обслуживанию иранских ударных дронов. Однако отметил, что если россияне научатся эффективно использовать беспилотники, то ВСУ столкнутся с теми же проблемами, что и российские войска, включая удары по штабам и проблемы с логистикой, которые могут сорвать контрнаступление.

Напомним, 30 августа СМИ сообщали, что в Россию прибыла первая партия ударных беспилотников из Ирана Mohajer-6 и Shahed. Однако российские военные остались недовольны покупкой, потому что столкнулись с техническими трудностями. По информации журналистов, военные РФ обнаружили, что в системе БПЛА есть несколько ошибок.

27 августа издание AP заявляло, что Иран передал РФ сотни дронов для ведения войны в Украине. Также Тегеран помогает обходить Москве международные санкции.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает покупку Россией БПЛА у Ирана. Он утверждает, что иностранные СМИ дезинформируют читателей сообщениями о беспилотниках. При этом он подчеркивает, что отношения с Ираном будут развиваться и дальше.