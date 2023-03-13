Ядерный щит РФ оказался "дырявым": санкции не позволят защититься от США и союзников

Россия не может полноценно реализовать свою программу СПРН – систему предупреждения о ракетном нападении, которая требует серьезной модернизации еще со времен СССР.

Related video

Россия столкнулась с проблемами и задержками в реализации своей космической программы по созданию и модернизации системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), пишет Defense News. Всему виной санкции Запада, которые не позволяют стране-агрессору получить современные технологии для модернизации и создания нового оборудования, необходимого для этой цели.

Что такое система предупреждения о ракетном нападении

Система СПРН является наследницей советских систем "Око" и "Око-1", которые работали с 1982 по 2019 годы, но морально и технически износились и их работоспособность и надежность находится под большим вопросом. Поэтому в РФ еще в 2000 году началась разработка новой системы СПРН, но только в 2007 году российское правительство заключило контракт с компанией "Энергия" на осуществление этого грандиозного проекта. Однако Минобороны РФ неоднократно меняло тактико-технические требования к системе, что вызывало задержки в производстве и полноценно обновленная СРПН так и не введена в строй.

По задумке модернизированная СРПН предполагает размещение в космосе десяти спутников "Тундра", которые должны отслеживать запуски баллистических ракет противника. Россия запустила свой первый спутник "Тундра" в ноябре 2015 года и планировала запускать по два спутника в год, но фактически, на данный момент, удалось отправить на орбиту пять военных спутников из десяти необходимых. Итоговые сроки программы постоянно переносились, и очередной точкой запусков теперь значится 2024 год.

"Импортазамещения" микроэлектроники не случилось

У военных экспертов есть большие сомнения, что к 2024 году россиянам удастся реализовать намеченные планы. Из-за оккупации Крыма, США и союзники ввели технологические санкции против РФ, а космические технологии очень сильно зависят от иностранных компонентов, в особенности от микроэлектроники. Значительно ужесточились санкции и после нападения России на Украину в 2022 году. Из-за западных санкций Россия не может закупать эти компоненты у европейских и американских поставщиков, поэтому вынуждена обращаться к Китаю и странам Юго-Восточной Азии. В некоторых случаях российские производители прибегали к выемке микроэлектроники из китайских устройств и установке ее на российские аппараты. Аналитики подсчитали, что для подобного "импортазамещения" для российских спутников потребует не менее 5-ти лет.

Второй проблемой, по мнению военных экспертов, является качество разгонного блока "Фрегат" для ракеты Союз-2.1б, который использовался для вывода спутников "Тундра" на орбиту. За последние 9 лет этот блок сталкивался как минимум с пятью техническими неисправностями.

Для полноценной работы системы СПРН необходимы также спутники на геостационарной орбите, а с этим тоже возникают проблемы, ведь российское производство геостационарных спутников отстает от других развитых стран. И причина тому, помимо санкций, – внутренние дрязги. Для геостационарных спутников был выбран ракета-носитель "Ангара" и в 2020 году Минобороны РФ подписало соглашение с "Центром Хруничева" на производство четырех ракет "Ангара-А5". Но за два последних года подрядчик не сделал ни одной ракеты, и военные подали на компанию в суд. По итогу компания-подрядчик выплатила только треть финансовых претензий Минобороны РФ, а ракетоносителей как не было, так и нет.

Какие шаги предпримет РФ?

Несмотря на все перипетии с модернизацией СПРН когда-нибудь Россия закончит этот проект. Другой вопрос, который задают эксперты: насколько он будет уже актуальным на момент реализации с учетом того, что в военной сфере становятся все более популярной концепция гиперзвукового оружия.

И хотя Россия продолжает настаивать, что космическая программа СПРН критически для нее важна, но даже в Минобороны РФ признают, что завершить ее удастся не ранее чем в 2025 году. Однако военные аналитики предлагают накинуть к этой дате еще лет пять минимум, поскольку считают такие прогнозы слишком оптимистичными для России.

Ранее Фокус писал, что в США разрабатывают "невидимую" ракету в ответ Китаю и России: какие цели она будет уничтожать.