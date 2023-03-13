"Невидимая" ракета в ответ Китаю и России: какие цели она будет уничтожать

Программа SiAW (Stand-in Attack Weapon) должна быть введена в эксплуатацию уже через три года.

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В США ведется разработка новой авиационной ракеты класса "воздух-земля", которая сможет атаковать наземные цели по радиочастотным сигналам, пишет Militaryaerospace. Эта ракета получила название SiAW и предназначена для использования на самолетах пятого поколения, таких как F-35 и B-21.

Преимущество этой ракеты заключается в том, что она может атаковать различные наземные цели по радиочастотным сигналам, не выдавая свое местоположение. Это повышает шансы на выживание самолета-носителя и уменьшает риск обнаружения противником. SiAW будет обнаруживать и атаковать вражеские ракетных комплексы, артиллерийские батареи, надводные корабли, авиабазы, а также системы ПВО и РЭБ.

Одна из особенностей ракеты заключается в ее способности находить цель, используя сигналы, которые она сама генерирует, а не только сигналы, исходящие от цели. Это повышает ее эффективность в условиях, когда цель скрыта за препятствиями или работает в режиме радиомолчания.

Проект, как говорят военные эксперты, является ответом на возрастающую опасность со стороны России и Китая, которые стремятся разработать плотную интегрированную систему противовоздушной обороны (ИСПВО).

В данный момент над SiAW работают три крупные оборонные компании США: Lockheed Martin, Northrop Grumman и L3Harris Technologies. Они получили контракты от ВВС США на разработку концепции и демонстрацию технологий для новой ракеты. Она будет основана на технологии ракеты AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), которую создали Northrop Grumman и ВМС США для борьбы с противорадарными системами противника. Однако SiAW получит ряд модификаций, чтобы адаптироваться к требованиям ВВС США и расширить спектр поражаемых целей.

SiAW – это секретный проект, но уже известно, что ракета будет иметь новую боевую часть, электронный предохранитель и взрыватель, универсальный интерфейс вооружения и головку самонаведения по излучению. Кроме того, SiAW будет способна помещаться во внутренний оружейный отсек F-35 и B-21, что повысит степень скрытности самолетов.

Ранее Фокус писал, что военные самолеты будут летать без GPS и пилотов: уже ведутся разработки в этой сфере.