"Невидима" ракета у відповідь Китаю та Росії: які цілі вона знищуватиме

Програма SiAW (Stand-in Attack Weapon) має бути введена в експлуатацію вже через три роки.

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У США ведеться розробка нової авіаційної ракети класу "повітря-земля", яка зможе атакувати наземні цілі за радіочастотними сигналами, пише Militaryaerospace. Ця ракета отримала назву SiAW і призначена для використання на літаках п'ятого покоління, таких як F-35 та B-21.

Перевага цієї ракети полягає в тому, що вона може атакувати різні наземні цілі за радіочастотними сигналами, не видаючи своє місцезнаходження. Це підвищує шанси виживання літака-носія і зменшує ризик виявлення противником. SiAW виявлятиме й атакуватиме ворожі ракетні комплекси, артилерійські батареї, надводні кораблі, авіабази, а також системи ППО та РЕБ.

Одна з особливостей ракети полягає в її здатності знаходити ціль, використовуючи сигнали, які вона сама генерує, а не лише сигнали, що походять від цілі. Це підвищує її ефективність в умовах, коли ціль прихована за перешкодами або працює в режимі радіомовчання.

Проєкт, як кажуть військові експерти, є відповіддю на зростання небезпеки з боку Росії та Китаю, які прагнуть розробити щільну інтегровану систему протиповітряної оборони (ІСППО).

Наразі над SiAW працюють три великі оборонні компанії США: Lockheed Martin, Northrop Grumman та L3Harris Technologies. Вони отримали контракти від ВПС США на розробку концепції та демонстрацію технологій для нової ракети. Вона буде заснована на технології ракети AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), яку створили Northrop Grumman та ВМС США для боротьби з протирадарними системами супротивника. Однак SiAW отримає низку модифікацій, щоб адаптуватися до вимог ВПС США і розширити спектр цілей, що уражаються.

SiAW — це секретний проєкт, але вже відомо, що ракета матиме нову бойову частину, електронний запобіжник і підривник, універсальний інтерфейс озброєння і головку самонаведення з випромінювання. Крім того, SiAW буде здатна поміщатися у внутрішній відсік зброї F-35 і B-21, що підвищить ступінь прихованості літаків.

Раніше Фокус писав, що військові літаки літатимуть без GPS і пілотів: уже ведуться розробки у цій сфері.