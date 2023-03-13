Ядерний щит РФ виявився "дірявим": санкції не дозволять захиститися від США та союзників

Росія не може повноцінно реалізувати свою програму СПРН – систему попередження про ракетний напад, яка потребує серйозної модернізації ще з часів СРСР.

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Росія зіткнулася з проблемами та затримками у реалізації своєї космічної програми зі створення та модернізації системи попередження про ракетний напад (СПРН), пише Defense News. В усьому винні санкції Заходу, які не дозволяють країні-агресорові отримати сучасні технології для модернізації та створення нового обладнання, необхідного для цієї мети.

Що таке система попередження про ракетний напад

Система СПРН є спадкоємицею радянських систем "Око" та "Око-1", які працювали з 1982 по 2019 роки, але морально та технічно зносилися і їхня працездатність і надійність перебуває під великим питанням. Тому в РФ ще 2000 року почалася розробка нової системи СПРН, але тільки 2007 року російський уряд уклав контракт із компанією "Енергія" на здійснення цього грандіозного проєкту. Однак Міноборони РФ неодноразово змінювало тактико-технічні вимоги до системи, що викликало затримки у виробництві та повноцінно оновлена УРПН так і не введена в дію.

За задумом, модернізована УРПН передбачає розміщення в космосі десяти супутників "Тундра", які повинні відстежувати запуски балістичних ракет противника. Росія запустила свій перший супутник "Тундра" у листопаді 2015 року і планувала запускати по два супутники на рік, але фактично, на даний момент, вдалося відправити на орбіту п'ять воєнних супутників із десяти необхідних. Підсумкові терміни програми постійно переносилися і черговою точкою запусків тепер значиться 2024 рік.

"Імпортазаміщення" мікроелектроніки не сталося

Воєнні експерти мають великі сумніви, що до 2024 року росіянам вдасться реалізувати намічені плани. Через окупацію Криму, США та союзники ввели технологічні санкції проти РФ, а космічні технології дуже залежать від іноземних компонентів, особливо від мікроелектроніки. Значно посилилися санкції після нападу Росії на Україну в 2022 році. Через західні санкції Росія не може закуповувати ці компоненти у європейських та американських постачальників, тому змушена звертатися до Китаю та країн Південно-Східної Азії. У деяких випадках російські виробники вдавалися до вилучення мікроелектроніки з китайських пристроїв та встановлення її на російські апарати. Аналітики підрахували, що для такого "імпортазаміщення" для російських супутників вимагатиме не менше 5-ти років.

Другою проблемою, на думку воєнних експертів, є якість розгінного блоку "Фрегат" для ракети "Союз-2.1б", який використовувався для виведення супутників "Тундра" на орбіту. За останні 9 років цей блок стикався як мінімум із п'ятьма технічними пошкодженнями.

Для повноцінної роботи системи СПРН потрібні також супутники на геостаціонарній орбіті, а з цим теж виникають проблеми, адже російське виробництво геостаціонарних супутників відстає від інших розвинутих країн. І причина того, крім санкцій, – внутрішні чвари. Для геостаціонарних супутників було обрано ракету-носій "Ангара" і в 2020 році Міноборони РФ підписало угоду з "Центром Хрунічева" на виробництво чотирьох ракет "Ангара-А5". Але за два останні роки підрядник не зробив жодної ракети і воєнні подали на компанію до суду. За підсумком компанія-підрядник виплатила лише третину фінансових претензій Міноборони РФ, а ракетоносіїв як не було, так і немає.

Які кроки зробить РФ

Попри всі перипетії з модернізацією СПРН, колись Росія закінчить цей проєкт. Інше питання, яке задають експерти: наскільки воно буде вже актуальним на момент реалізації з урахуванням того, що у воєнній сфері стають дедалі популярнішими концепція гіперзвукової зброї.

І хоча Росія продовжує наполягати, що космічна програма СПРН є критично для неї важливою, але навіть у Міноборони РФ визнають, що завершити її вдасться не раніше ніж у 2025 році. Проте воєнні аналітики пропонують накинути до цієї дати ще років п'ять мінімум, оскільки вважають такі прогнози надто оптимістичними для Росії.

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