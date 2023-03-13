"Не супергерой": ЗМІ розповіли, що буде з Путіним після поразки у війні в Україні

За словами колишнього російського дипломата Бориса Бондарєва, глава Кремля — звичайний диктатор, який не має якоїсь надсили. Положення в РФ зміниться, коли росіяни попрощаються з ілюзіями та виявлять себе в новій реальності, де є лише страх і репресії.

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Російського президента Володимира Путіна можуть усунути від влади, якщо РФ не зможе перемогти у війні в Україні на прийнятних для себе умовах. Про це заявив колишній російський дипломат Борис Бондарєв, який подав у відставку після масштабного вторгнення російських військ в Україну, повідомляє Newsweek.

"Путіна можуть замінити. Він не супергерой. У нього немає якоїсь надсили. Звичайний диктатор", — заявив 42-річний Бондарєв, який залишив у травні 2022 року свою посаду експерта з контролю озброєнь у російській дипломатичній місії в Женеві.

Бондарєв — єдиний російський дипломат, який публічно пішов зі своєї посади через війну в Україні.

За його словами, світова історія свідчить про те, що таких диктаторів з часом зміщували.

"Як правило, якщо вони не могли виграти війну та задовольнити потреби своїх прихильників, вони йшли", — пояснив ексдипломат.

Він вважає, що якщо росіяни зрозуміють, що війну програно та що Путіну нема чого запропонувати натомість, настане "розчарування та незгода".

"Вони можуть вирішити, що Путін їм більше не потрібен. Думаю, коли вони попрощаються з ілюзіями та виявлять себе в новій реальності, де Путін їм не може нічого запропонувати за винятком страху та репресій проти свого власного народу — це змінить становище", — сказав Бондарєв.

Три сценарії російської поразки

Влад Міхненко, експерт у питаннях посткомуністичних трансформацій у Східній Європі та колишньому СРСР із Оксфордського університету, описав три потенційні сценарії російської поразки в Україні.

"Багато що, якщо не все, залежить від характеру поразки", — зазначив він.

Паніка серед 600 000 росіян у Криму

Перший сценарій — хаотичний відступ ЗС РФ за умов стрімкого наступу українських сил на одному чи кількох фронтах.

Це призведе до паніки серед 600 тисяч росіян, які влаштувалися в Криму після анексії півострова у 2014 році та російських колаборантів на Донбасі. Вони намагатимуться втекти, і це призведе до "швидкого обвалення фронту".

Водночас у Москві силовики швидко усунуть Путіна від влади.

"У нього не буде можливості розгорнути ядерну зброю, чого побоюється багато хто, такий наказ саботуватимуть на багатьох рівнях", — пояснив Міхненко.

Як у Першій світовій

Другий сценарій — відступ у стилі Першої світової війни.

Поточне становище на лінії фронту в Україні нагадує події 1916-1917 років.

"Затяжна війна на виснаження, мобілізовані росіяни, погане оснащення та постачання, місяці в брудних холодних окопах під ударами української артилерії, які наростають, масове дезертирство, яке веде до обвалення фронту", — пояснив Міхненко.

У такому разі, на відміну від першого сценарію, події розвиватимуться повільніше та не настільки драматично. Путін матиме достатньо часу, щоб попросити про припинення вогню практично на будь-яких умовах.

"Знову ж таки, жодна ядерна зброя не буде застосована, оскільки якщо російські солдати дезертують, нікому будуть скористатися перевагами, які дає ядерний удар", — зазначив він.

Війна триватиме ще два роки

Третій сценарій — війна триватиме ще два роки. Невдоволення в РФ зростатиме та супроводжуватиметься повільними відступами з кількох районів бойових дій.

У такому разі російська еліта спробує провести з Путіним переговори й оголосити "перемогу" в "протистоянні із Заходом", можливо, заявлять, що "не програли", "захистили батьківщину" тощо. Водночас кермо влади передадуть наступнику Путіна.

Нагадаємо, що головна редакторка RT Маргарита Симоньян заявила, що російські війська обеззброїли Україну за 2-3 дні, тепер воюють із НАТО й далі "переможуть увесь західний світ".

Раніше Фокус повідомляв, що в доповіді представників Великобританії про стан безпеки, оприлюдненій 13 березня, повідомляється, що наслідки війни на Тайвані будуть більшими, ніж в Україні.