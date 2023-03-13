"Не супергерой": СМИ рассказали, что будет с Путиным после поражения в войне в Украине

По словам бывшего российского дипломата Бориса Бондерева, глава Кремля — обычный диктатор, у которого нет какой-либо сверхсилы. Положение в РФ изменится, когда россияне распрощаются с иллюзиями и обнаружат себя в новой реальности, где есть только страх и репрессии.

Related video

Российского президента Владимира Путина могут отстранить от власти, если РФ не сможет победить в войне в Украине на приемлемых для себя условиях. Об этом заявил бывший российский дипломат Борис Бондарев, подавший в отставку после масштабного вторжения российских войск в Украину, передает Newsweek.

"Путина могут заменить. Он не супергерой. У него нет какой бы то ни было сверхсилы. Обычный диктатор", — заявил 42-летний Бондарев, оставивший в мае 2022 года свою должность эксперта по контролю вооружений в российской дипломатической миссии в Женеве.

Бондарев — единственный российский дипломат, который публично ушел со своего поста из-за войны в Украине.

По его словам, мировая история свидетельствует о том, что таких диктаторов со времен смещали.

"Как правило, если они не могли выиграть войну и удовлетворить потребности своих сторонников, они уходили", — пояснил экс-дипломат.

Он считает, что если россияне поймут, что война проиграна, и что Путину нечего предложить взамен, наступит "разочарование и несогласие".

"Они могут решить, что Путин им больше не нужен. Думаю, когда они распрощаются с иллюзиями и обнаружат себя в новой реальности, где Путин им не может ничего предложить — за исключением страха и репрессиями против своего собственного народа — это изменит положение", — сказал Бондарев.

Три сценария российского поражения

Влад Михненко, эксперт в вопросах посткоммунистических трансформаций в Восточной Европе и бывшем СССР из Оксфордского университета, описал три потенциальных сценария российского поражения в Украине.

"Многие, если не все, зависит от характера поражения", — отметил он.

Паника среди 600 000 россиян в Крыму

Первый сценарий — хаотическое отступление ВС РФ в условиях стремительного наступления украинских сил на одном или нескольких фронтах.

Это приведет к панике среди 600 тысяч россиян, которые обосновались в Крыму после аннексии полуострова в 2014 году и российских коллаборантов на Донбассе. Они будут пытаться убежать и это приведет к "быстрому обрушению фронта".

При этом в Москве силовики быстро отстранят Путина от власти.

"У него не будет возможности развернуть ядерное оружие, чего опасаются многие, такой приказ будут саботировать на многих уровнях", — пояснил Михненко.

Как в Первой мировой

Второй сценарий — отступление в стиле Первой мировой войны.

Текущее положение на линии фронта в Украине напоминает события 1916-1917 годов.

"Затяжная война на истощение, мобилизованные россияне, плохое оснащение и снабжение, месяцы в грязных холодных окопах под нарастающими ударами украинской артиллерии, массовое дезертирство, которое ведет к обрушению фронта", — объяснил Михненко.

В таком случае, в отличие от первого сценария, события будут развиваться медленнее и не столь драматично. У Путина будет достаточно времени, чтобы попросить о прекращении огня практически на любых условиях.

"Опять же, никакое ядерные оружие не будет применено, поскольку если российские солдаты дезертируют, некому будут воспользоваться преимуществами, которые дает ядерный удар", — отметил он.

Война продлится еще два года

Третий сценарий — война продлится еще два года. Недовольство в РФ будет расти и сопровождаться медленными отступлениями из нескольких районов боевых действий.

В таком случае российская элита попытается провести с Путиным переговоры и объявить "победу" в "противостоянии с Западом", возможно, заявят, что "не проиграли", "защитили родину" и т.д. При этом бразды правления передадут преемнику Путина.

Напомним, что главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что российские войска обезоружили Украину за 2-3 дня, теперь воюют с НАТО и дальше "победят весь западный мир".

Ранее Фокус сообщал, что, в докладе представителей Великобритании о положении с безопасностью, обнародованном 13 марта, сообщается, что последствия войны на Тайване будут большими, чем в Украине.