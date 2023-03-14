"Наслали на нас орды международных террористов": Путин о проблемах после распада СССР (видео)

Путин жалуется, что Запад после распада СССР постоянно пытается раскачать Россию и рассчитывал, что страна упадет через две-три недели или месяц после введения санкций.

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Президент России Владимир Путин в ходе посещения Улан-Уденского авиационного завода заявил, что все актуальные сегодня международные проблемы начались после распада СССР. Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, все проблемы начались после распада Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство было создано после Второй Мировой войны странами — победительницами во Второй Мировой войне. В первую очередь, Соединенными Штатами и Советским Союзом", — сказал Путин.

Он пожаловался, что геополитические интересы Запада оказались для западного мира гораздо более важными, чем идеологические разногласия с СССР.

"Запад после распада СССР пытался раскачать Россию, создавало пятую колонну, насылало орды международных террористов. Запад рассчитывал, что Россия упадет через две-три недели или месяц после введения санкций. Есть опасность долгосрочных последствий санкций, но ожидается, что все будет нормально. Фундаментальные основы стабильности России оказались гораздо прочнее, чем кто-либо раньше думал", — сказал Путин.

Он также в своем комментарии в очередной раз упомянул Украину, в том числе то, что РФ "терпеливо в течение десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после госпереворота 2014 года".

В Кремле считают, что целые войны в Украине, заявленные в начале войны против Украины, сейчас можно добиться только военным путем. Об этом, 13 марта, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путина могут отстранить от власти, если Россия не сможет победить в войне против Украины на приемлемых для себя условиях. Об этом заявил экс-дипломат из России Борис Бондарев. По его словам, мировая история свидетельствует о том, что таких диктаторов со временем смещали.