"Без перемоги над Україною не проголосують": Путін може скасувати вибори президента РФ, — ексспівробітник Кремля (відео)

За словами колишнього спічрайтера російського президента Аббаса Галлямова, глава Кремля розуміє, що програє, тому також може запровадити воєнний стан. А падіння економіки та програна війна можуть призвести до держперевороту.

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У Кремлі може статися переворот, ініційований військовим керівництвом. Російський президент Володимир Путін до ладу не знає, що робити, хаотично призначає, а потім знімає з посад воєначальників. Про це в інтерв'ю CNN заявив колишній кремлівський спічрайтер Аббас Галлямов, який знайомий із главою Кремля і неодноразово з ним зустрічався.

"Судячи з його дій… фізично він, схоже, у гарній формі, набагато краще, ніж навесні, у квітні та травні. Але, судячи з його дій, він припускається помилок і діє хаотично. Робить багато того, що видається нелогічним: призначає одну людину, просуває її, а потім через кілька місяців, знімає", — зазначив Галлямов.

[ + – ] Аббас Галлямов, колишній спічрайтер Путіна — про можливий держпереворот у РФ

За словами колишнього спічрайтера, Путін надав багато повноважень Євгену Пригожину, а потім залишив його без них.

"І це повторюється. Так було з Медведєвим, прем'єр-міністром", — пояснив Галлямов.

За його словами, схоже на те, що Путін розуміє, що програє і що необхідно діяти, але що робити, він не знає.

"Його руки рухаються самі по собі. Шукає баланс, створює противагу, загалом робить все, що робив і раніше, але тепер ситуація інша. Потрібні інші дії, і в нього це не виходить", — пояснив ексспівробітник Кремля.

Воєнний стан та скасування виборів

За словами спічрайтера, Путін може навіть скасувати майбутні вибори президента в Росії.

"Без перемоги над Україною, йому буде складно здобути голоси більшості росіян. Без доказу того, що він сильний. Такий він росіянам не буде потрібен", — пояснив Галлямов, додавши, що в такому разі глава Кремля може запровадити воєнний стан і скасувати президентські вибори.

Погіршення рівня життя росіян

Жителі РФ стикатимуться зі все більшим набором проблем у повсякденному житті. Погіршується економіка, програна війна — дедалі більше тіл загиблих повертатимуться на батьківщину.

Вони намагатимуться шукати пояснення і зрештою дійдуть висновку, що країною керуватиме тиран та диктатор. І за таких умов військовий переворот цілком можливий, переворот, ініційований російськими елітами чи військовими.

"За рік, коли політична ситуація змінилася... є ненавидимий, непопулярний президент, непопулярна війна, їм доводиться проливати свою кров, у такий момент переворот може стати реальним", — сказав колишній співробітник Кремля.

Галлямов говорить про можливий військовий переворот або переворот військових еліт, водночас змовники можуть мати союзників серед цивільних осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що фото на високих підборах назвали підтвердженням конспірологічної теорії про двійника Путіна. На знімках зі студентами МДУ ім. Ломоносова, зроблених 25 січня, Путін — у туфлях на високих підборах, які візуально збільшують зростання.

Нагадаємо, що через напружений графік Путін звернеться до Федеральних зборів РФ у лютому, про це повідомили російські ЗМІ 30 січня.