"Напружений графік": Путін звернеться до Федеральних зборів Росії в лютому, — росЗМІ

Напередодні глава Кремля говорив, що його звернення пройде на початку 2023 року, аргументуючи це тим, що йому потрібно було "краще розібратися в ситуації".

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Президент РФ Володимир Путін звернеться до Федеральних зборів Росії 20 або 21 лютого. Про це пише російське пропагандистське ЗМІ "РІА Новини" з посиланням на свої джерела в Держдумі.

Повідомляється, що джерело особливо наголосило, що звернення не заплановане на 24 лютого, до річниці початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Деталі того, про що збирається говорити глава Кремля, не повідомляють.

Видання нагадало, що минулого року Путін не звертався до Федеральних зборів через, як заявляв його прессекретар Дмитро Пєсков, напружений графік. Раніше Путін уже заявляв, що його звернення пройде на початку 2023 року, оскільки йому потрібен додатковий час, щоб "розібратися в ситуації".

РосЗМІ пише, що звернення Путіна до депутатів Державної думи та членів Ради Федерації є конституційним обов'язком президента РФ. Однак, як пояснював голова комітету Радфеду з конституційного законодавства й державного будівництва Андрій Клішас, основний закон у цьому випадку не встановлює терміни, коли президент має виступити.

Раніше Фокус писав, що, за словами журналістів Bloomberg, Путін готує новий наступ і планує задіяти більше сил на фронті. Мобілізація в РФ може розпочатися вже навесні, а нові атаки — у лютому-березні. Кремль прагне продемонструвати, що російські війська здатні повернути собі ініціативу на полі бою.

Ще нагадаємо, що в ГУР розкрили деталі підготовки до нової хвилі мобілізації. За даними українських розвідників, мобілізація торкнеться центральних регіонів країни. Паралельно в підприємців вимагають "добровільні внески" й агітують вступати в армію.

Також повідомлялося, що в Кремлі підтвердили, що часткова мобілізація в РФ продовжується. Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не оголошуватиме 18 січня про зміну режиму "спеціальної військової операції" в Україні або нову хвилю призову. Водночас російські військові блогери вже готуються до "зіткнення з НАТО".