"Напряженный график": Путин обратится к Федеральному собранию России в феврале, — росСМИ

Накануне глава Кремля говорил, что его обращение пройдет в начале 2023 года, аргументируя это тем, что ему нужно было "лучше разобраться в ситуации".

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Президент РФ Владимр Путин обратится к Федеральному собранию России 20 или 21 февраля. Об этом пишет российское пропагандистское СМИ РИА Новости со ссылкой на свои источники в Госдуме.

Сообщается, что источник особо подчеркнул, что обращение не запланировано на 24 февраля, к годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Детали того, о чем собирается говорить глава Кремля, не сообщаются.

Издание напомнило, что в прошлом году Путин не обращался к Федеральному собранию из-за, как заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, напряженного графика. Ранее Путин уже заявлял, что его обращение пройдет в начале 2023 года, так как ему необходимо дополнительное время, чтобы "разобраться в ситуации".

РосСМИ пишет, что обращение Путина к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации является конституционной обязанностью президента РФ. Однако Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон в этом случае не устанавливает сроки, в которые президент должен выступить.

Ранее Фокус писал, что, по словам журналистов Bloomberg, Путин готовит новое наступление и планирует задействовать больше сил на фронте. Мобилизация в РФ может начаться уже весной, а новые атаки — в феврале-марте. Кремль стремится продемонстрировать, что российские войска способны вернуть себе инициативу на поле боя.

Еще напомним, что в ГУР раскрыли детали подготовки к новой волне мобилизации. По данным украинских разведчиков, мобилизация затронет центральные регионы страны. Параллельно у предпринимателей требуют "добровольные взносы" и агитируют вступать в армию.

Также сообщалось, что в Кремле подтвердили, что частичная мобилизация в РФ продолжается. Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет объявлять 18 января о смене режима "специальной военной операции" в Украине или новой волне призыва. Между тем российские военные блогеры уже готовятся к "столкновению с НАТО".