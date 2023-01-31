"Без победы над Украиной не проголосуют": Путин может отменить выборы президента РФ, — экс-сотрудник Кремля (видео)

По словам бывшего спичрайтера российского президента Аббаса Галямова, глава Кремля понимает, что проигрывает, поэтому также может ввести военное положение. А падение экономики и проигранная война могут привести к госперевороту.

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В Кремле может произойти переворот, инициированный военным руководством. Российский президент Владимир Путин толком не знает, что делать, хаотично назначает, а затем снимает с должностей военачальников. Об этом в интервью CNN заявил бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галямов, который знаком с главой Кремля и неоднократно с ним встречался.

"Судя по его действиям… физически он, похоже, в хорошей форме, намного лучше, чем весной, в апреле и мае. Но, судя по его действиям, он допускает ошибки и действует хаотично. Делает много того, что представляется нелогичным: назначает одного человека, продвигает его, а затем через несколько месяцев, снимает", — отметил Галямов.

[ + – ] Аббас Галямов, бывший спичрайтер Путина — о возможном госперевороте в РФ

По словам бывшего спичрайтера, Путин предоставили много полномочий Евгению Пригожину, а затем оставил его без них.

"И это повторяется. Так было с Медведевым, премьер-министром", — пояснил Галямов.

По его словам, похоже на то, что Путин понимает, что проигрывает, и что необходимо действовать, но что делать, он не знает.

"Его руки двигаются сами по себе. Ищет баланс, создает противовес, в общем делает, все, что делал и прежде, но теперь положение другое. Нужны другие действия, и у него это не получается", — пояснил экс-сотрудник Кремля.

Военное положение и отмена выборов

По словам спичрайтера, Путин может даже отменить предстоящие выборы президента в России.

"Без победы над Украиной, ему будет сложно получить голоса большинства россиян. Без доказательства того, что он сильный. Такой он россиянам не будет нужен", — пояснил Галямов, добавив, что таком случае глава Кремля может ввести военное положение и отменить президентские выборы.

Ухудшение уровня жизни россиян

Жители РФ будут сталкиваться со все большим набором проблем в повседневной жизни. Ухудшается экономика, проигранная война — все больше тел погибших будут возвращаться на родину.

Они будут пытаться искать объяснение и в конечном итоге придут к выводу, что страной руководить тиран и диктатор. И при таких условиях военный переворот вполне возможен, переворот, инициированный российскими элитами или же военными.

"Спустя год, когда политическая ситуация изменилась… есть ненавидимый, непопулярный президент, непопулярная война, им приходится проливать свою кровь, в такой момент переворот может стать реальным", — сказал бывший сотрудник Кремля.

Галямов говорит о возможном военном перевороте или перевороте военных элит, при этом у заговорщиков могут быть союзники среди гражданских лиц.

Ранее Фокус сообщал, что фото на высоких каблуках назвали подтверждением конспирологической теории о двойнике Путина. На снимках со студентами МГУ им. Ломоносова, сделанных 25 января, Путин — в туфлях на высоком каблуке, визуально увеличивающих рост.

Напомним, что из-за напряженного графика Путин обратится к Федеральному собранию РФ в феврале, об этом сообщили российские СМИ 30 января.