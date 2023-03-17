"Хранитель ценностей": Кремль разработал идеологию Путина для новых выборов, — СМИ

Российский президент, по словам журналистов, в ходе следующей кампании будет навязывать избирателям чувство долга перед государством и делать ставку на риторику о "моральном превосходстве" РФ над другими странами.

Related video

В Администрации президента России сформировали предварительные "идеологические установки", с которыми Владимир Путин пойдет на президентские выборы в 2024 году. Вероятно, предвыборная кампания главы Кремля будет строиться на основе "идеологии консерватизма". Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в материале 17 марта.

По информации журналистов, на очередных выборах Владимир Путин будет позиционировать себя как "хранителя традиционных ценностей". Также в Кремле намерены сделать ставку на риторику о "моральном превосходстве" России над другими странами.

Источник рассказал изданию, что "консервативную националистическую идеологию" для предвыборной кампании президента РФ начали прорабатывать в конце мая 2021 года, еще до полномасштабного вторжения в Украину. Тогда в АП РФ считали, что тема "антизападного консерватизма" должна вытеснить продвижение идей "русского мира" в риторике чиновников и пропагандистов.

Россиянам хотели навязать образ России "государства в себе", хранящего традиции и относительно мало взаимодействующего с внешним миром. В нынешний момент эти идеи скорректировали, а тема "русского мира", к которому, по мнению Кремля, принадлежат многие страны бывшего СССР, должна стать частью концепции "государства в себе".

Собеседники "Медузы" также сообщили, что одной из идеологических основ кампании станут наработки проекта "ДНК России". Предполагается, что он будет рассказывать о неких "ценностных константах", которые якобы свойственны России на протяжении всей ее истории. Среди этих них — "общинность, чувство долга и сверхцели, экзистенциальная устойчивость и приоритет нематериального над меркантильным".

Власти РФ считают, что проблем с президентскими выборами в 2024-м не будет, ведь у общества есть запрос на консерватизм.

Напомним, 14 марта Владимир Путин заявил, что все актуальные сегодня международные проблемы начались после распада СССР. По его словам, Запад постоянно пытается раскачать Россию и рассчитывал, что страна упадет через две-три недели или месяц после введения санкций.

31 марта бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов рассказал, что Путин может отменить президентские выборы, потому что без победы над Украиной ему будет сложно получить поддержку россиян. В таком случае глава Кремля может ввести военное положение в стране.