Встановлюють суддів: слідком РФ розпочав перевірку щодо дозволу суду в Гаазі на арешт Путіна

У межах перевірки Слідчий комітет Росії має намір встановити конкретних осіб з-поміж суддів Міжнародного кримінального суду, які ухвалювали рішення про видачу дозволу на арешт Путіна.

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Голова Слідчого комітету Росії розпорядився здійснити перевірку у зв'язку з видачею Міжнародного кримінального суду у Гаазі ордерів про арешт російського президента Путіна та уповноваженої президента РФ з прав людини Марії Львової-Білової. Про це повідомляють у телеграм-каналі відомства.

"Голова СК Росії доручив центральному апарату відомства організувати процесуальну перевірку у зв'язку з незаконною видачею Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт громадян РФ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається. що в межах перевірки Слідком має намір встановити особи всіх суддів Міжнародного кримінального суду, які причетні до "ухвалення незаконного рішення", а за результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.

Ордер на арешт Путіна:

Сьогодні, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна "у контексті ситуації в Україні". Також разом із російським диктатором суд у Гаазі видав ордер Марії Львової-Бєлової, уповноваженої президента РФ з прав дитини. , яка курує вивезення українських дітей до Росії. Їх звинувачують у викраденні і незаконному вивезенні на територію РФ 16 тисяч українських дітей.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що після рішення Гаазького суду Путін стає невиїзним із РФ. За його словами, тепер світові лідери мають тричі подумати перед тим, як подавати Путіну руку та сідати з ним за стіл переговорів.

У Росії заявили, що ніколи не визнають рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Володимира Путіна. За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, рішення суду не має для РФ жодного значення ні в політичній, ні в правовій площині.

Українські політики відреагували на рішення Гаазького суду щодо Путіна. Його вважають історичним, зазначивши, що злочинці мають відповідати за викрадення і вивезення 16 тисяч українських дітей.