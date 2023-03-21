РФ планирует провести заседание Совбеза ООН по поводу депортированных из Украины детей, — СМИ

Постпред России в ООН Василий Небензя сказал, что вопрос об украинских детях, насильственно вывезенных из страны, якобы "абсолютно раздутый". Поэтому Москва хочет донести свою позицию.

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Россия планирует провести в начале апреля неофициальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное депортированным украинским детям. Об этом пишет издание Associated Press.

Сообщается, что в РФ хотят рассказать членам Совбеза о некоем "реальном положении" детей из Украины. Таким образом Москва хочет ответить на ордер на арест президента Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом. Отмечается, что Россия будет председательствовать в Совете безопасности в апреле.

Издание пишет, что представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что РФ якобы планировала заседание Совета задолго до решения МУС.

Кроме того, Небензя назвал вопрос о детях "абсолютно раздутым". Москва хочет объяснить на заседании, что дети были депортированы потому, что РФ якобы просто хотела избавить их от опасности.

Также Небензя заявил, что РФ планирует вернуть детей в Украину, но только тогда, когда "будет безопасно". Правда, что именно он имел в виду – не уточняется.

Издание напомнило, что генеральный прокурор МУС Карим Хан призвал РФ вернуть детей в Украину.

"Верните детей, репатриируйте детей", — сказал он.

Напомним, что в пятницу 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Кроме того, еще один ордер также предусматривает арест российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которая занимается вывозом украинских детей в РФ.

Отметим, что если Путин не прибудет в Гаагу, его поисками будет заниматься Интерпол. Об этом заявил экс-судья МУС Владимир Василенко. Ордер обязывает главу государства-агрессора явиться для дачи показаний.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что из Украины в РФ были депортированы более 16 тысяч детей. Украина уже вернула домой 308 детей. Однако предстоит еще много работы.