По данным американского ведомства, агенты КНР помогали жителям с оформлением китайских документов, выполняли задания спецслужб КНР и преследовали диссидентов.

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Власти США обнаружили в нью-йоркском Чайнатауне "секретный участок" китайской полиции и арестовали двух его агентов. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

В публикации под названием "Двое арестованы за управление незаконным зарубежным полицейским участком китайского правительства" сообщается, что подозреваемые мужчины оказывали поддержку жителям с получением официальных китайских документов, а также выполняли задания спецслужб КНР.

Сообщается, что сотрудники так называемого участка полиции, ко всему прочему, занимались преследованием диссидентов.

Сотрудники ФБР заявили на брифинге, что деятельность агентов КНР представляла угрозу национальной безопасности

Бреон Пис, прокурор по Восточному округу Нью-Йорка, отметил, что 34 офицерам полиции Китая предъявлены обвинения. В вину им вменяют преследование политических активистов за рубежом, в т.ч. и на территории Соединенных Штатов.

В случае, если вина подозреваемых, которые предположительно действовали в качестве агентов КНР, будет доказана, они могут быть приговорены к 5 годам лишения свободы, а за препятствование правосудию срок может составить до 20 лет тюрьмы.

Напомним, что берлинский "мистер Смит" стал работать на Кремль из-за депрессии, вызванной уходом жены-украинки. Охранник британского посольства 20 лет прожил в браке с украинкой Светланой. После того, как она уехала домой, он стал выпивать, а спустя время стал начал похищать секретные документы и передавать их россиянам.

Напомним, что житель Николаева, который корректировал ракетные удары по Николаеву, приговорен к 15 годам тюремного заключения.