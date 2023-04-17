В Нью-Йорке обнаружили тайный полицейский участок Китая, — Минюст США (видео)
По данным американского ведомства, агенты КНР помогали жителям с оформлением китайских документов, выполняли задания спецслужб КНР и преследовали диссидентов.
Власти США обнаружили в нью-йоркском Чайнатауне "секретный участок" китайской полиции и арестовали двух его агентов. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
В публикации под названием "Двое арестованы за управление незаконным зарубежным полицейским участком китайского правительства" сообщается, что подозреваемые мужчины оказывали поддержку жителям с получением официальных китайских документов, а также выполняли задания спецслужб КНР.
Сообщается, что сотрудники так называемого участка полиции, ко всему прочему, занимались преследованием диссидентов.
Бреон Пис, прокурор по Восточному округу Нью-Йорка, отметил, что 34 офицерам полиции Китая предъявлены обвинения. В вину им вменяют преследование политических активистов за рубежом, в т.ч. и на территории Соединенных Штатов.
В случае, если вина подозреваемых, которые предположительно действовали в качестве агентов КНР, будет доказана, они могут быть приговорены к 5 годам лишения свободы, а за препятствование правосудию срок может составить до 20 лет тюрьмы.
Напомним, что берлинский "мистер Смит" стал работать на Кремль из-за депрессии, вызванной уходом жены-украинки. Охранник британского посольства 20 лет прожил в браке с украинкой Светланой. После того, как она уехала домой, он стал выпивать, а спустя время стал начал похищать секретные документы и передавать их россиянам.
Напомним, что житель Николаева, который корректировал ракетные удары по Николаеву, приговорен к 15 годам тюремного заключения.