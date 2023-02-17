Бросила жена из Украины: берлинский "мистер Смит" стал агентом Кремля из-за депрессии

Охранник посольства прожил 20 лет с украинкой Светланой, но "чувствовал себя одиноким" после того, как она уехала домой. Он выпивал по семь пинт пива ежедневно, а спустя время стал похищать документы, среди прочего и "секретный отчет" о Борисе Джонсоне.

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Охранник британского посольства, который пользовался служебным положением и продавал ведомственные тайны россиянам, проведет за решеткой 13 лет. Его задержали в ходе спецоперации МИ-5 с "перебежчиками из РФ" и "оперативниками ГРУ". Об этом сообщает Independent.

58-летний Дэвид Смит работал в берлинском посольстве с 2016 года и имел доступ к секретным документам и записям камер наблюдения.

Он признал вину по восьми пунктам обвинения в шпионаже и в свое оправдание сказал, что у него не было преступного умысла, он был недоволен отношение к себе на службе, и что у него также были сложности личного характера.

Судья не принял такие оправдания, заявив, что предательство было мотивировано "неприязнью к Соединенному Королевству" и желанием передать России информацию, которая может нанести ущерб.

На суде говорилось о том, что в комнате Смита висел огромный российский флаг, там также была шапка советской армии, русские книги и символика. В рабочем шкафу Смита висела карикатура, на которой российский президент Владимир Путин тянет Ангелу Меркель за шею.

"Россия, пожалуйста, освободи нас еще раз", — такой была подпись к изображению на немецком.

Среди документов, которые он похитил, был "секретный отчет", имеющий отношению к бывшему премьеру Борису Джонсону. Охранник также регулярно делал записи планировки здания посольства.

Опасность, сопряженную с такими действиями, оценили в более чем 900 тысяч евро — во столько обошлись последующие меры безопасности.

[ + – ] Судья оглашает приговор российскому агенту

Смита задержали после секретной операции МИ-5, в рамках которой агенты спецслужб выдавали себя за российских перебежчиков и оперативников ГРУ. Операцию провели после того, как в ноябре 2020 года охрана перехватила письмо Смита российскому военному атташе.

Согласно имеющимся доказательствам, охранник дипломатического учреждения, возможно, начал продавать секретную информацию россиянам еще раньше: после января 2021 года суммы средств, снятых с банковского счета Смита, значительно увеличились. То есть появился неизвестный источника дохода.

На протяжении нескольких лет сотрудник охраны скопировал "значительные объемы материалов", его подрывная деятельность началась примерно в 2018 году.

[ + – ] Российский агент

"Вы установки контакт с кем-то из российского посольства, через которого передавали полученные материалы", — объяснил судья, добавив, что Смит стал решительно настроен против Великобритании и Запада и сочувствовал России, среди прочего президенту Путину.

Коллеги-охранники слышали, как в свое время обвиненный в шпионаже выражался в поддержку поддерживаемых РФ сепаратистов на востоке Украины.

Смит — выходец из Шотландии, за его плечами 12 лет службы в Королевских британских ВВС.

На протяжении 20 лет он жил в браке с украинкой Светланой, но впал в депрессию и чувствовал себя одиноким после того, как она вернулась домой в конце 2018 года. По его словам, он выпивал по семь пинт пива ежедневно и впоследствии решил делиться секретными материалами посольства.

Во время суда он также сказал, что интересуется конспирологическими теориями: "Хочу видеть историю с разных сторон".

Защита настаивала на том, что у мужчины были проблемы психологического характера после отъезда жены в Украину. Но судья не усмотрел логической связи между депрессией и шпионажем.

Напомним, что разоблаченный в Германии шпион планировал передать Кремлю координаты HIMARS в Украине. По информации Der Spiegel, агент РФ получил шестизначное вознаграждение от российских кураторов.

Ранее Фокус сообщал, что если Украина проиграет войну, США придется ввязываться в войну с Китаем за Тайвань.