Кинула дружина з України: берлінський "містер Сміт" став агентом Кремля через депресію

Охоронець посольства прожив 20 років із українкою Світланою, але "почувався самотнім" після того, як вона поїхала додому. Він випивав по сім пінт пива щодня, а згодом почав викрадати документи, серед іншого й "секретний звіт" про Бориса Джонсона.

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Охоронець британського посольства, який користувався службовим становищем і продавав відомчі таємниці росіянам, проведе за ґратами 13 років. Його затримали під час спецоперації МІ-5 з"перебіжчиками з РФ" і "оперативниками ГРУ". Про це повідомляє Independent.

58-річний Девід Сміт працював у берлінському посольстві з 2016 року та мав доступ до секретних документів і записів камер спостереження.

Він визнав провину за вісьмома пунктами обвинувачення в шпигунстві та на своє виправдання сказав, що в нього не було злочинного наміру, він був незадоволений ставленням до себе на службі, і що в нього також були складнощі особистого характеру.

Суддя не прийняв такі виправдання, заявивши, що зрада була мотивована "неприязню до Сполученого Королівства" та бажанням передати Росії інформацію, яка може завдати шкоди.

На суді йшлося про те, що в кімнаті Сміта висів величезний російський прапор, там була шапка радянської армії, російські книги та символіка. У робочій шафі Сміта висіла карикатура, на якій російський президент Володимир Путін тягне Ангелу Меркель за шию.

"Росіє, будь ласка, звільни нас ще раз", — такий був підпис до зображення німецькою.

Серед документів, які він викрав, був "секретний звіт", який стосувався колишнього прем'єра Бориса Джонсона. Охоронець також регулярно робив запис планування будівлі посольства.

Небезпеку, пов'язану з такими діями, оцінили в понад 900 тисяч євро — стільки коштували наступні заходи безпеки.

[ + – ] Суддя оголошує вирок російському агенту

Сміта затримали після секретної операції МІ-5, у межах якої агенти спецслужб видавали себе за російських перебіжчиків та оперативників ГРУ. Операцію провели після того, як у листопаді 2020 року охорона перехопила листа Сміта російському військовому аташе.

Згідно з наявними доказами, охоронець дипломатичної установи, можливо, почав продавати секретну інформацію росіянам ще раніше: після січня 2021 року суми коштів, знятих із банківського рахунку Сміта, значно збільшилися. Тобто з'явилося невідоме джерело доходу.

Протягом кількох років співробітник охорони скопіював "значні обсяги матеріалів", його підривна діяльність розпочалася приблизно у 2018 році.

[ + – ] Російський агент

"Ви налагодили контакт із кимось із російського посольства, через яке передавали отримані матеріали", — пояснив суддя, додавши, що Сміт став рішуче налаштований проти Великобританії та Заходу й співчував Росії, серед іншого президенту Путіну.

Колеги-охоронці чули, як свого часу обвинувачений у шпигунстві висловлювався на підтримку сепаратистів, яких підтримує РФ, на сході України.

Сміт — виходець із Шотландії, за його плечима 12 років служби в Королівських британських ВПС.

Протягом 20 років він жив у шлюбі з українкою Світланою, але впав у депресію та почувався самотнім після того, як вона повернулася додому наприкінці 2018 року. За його словами, він випивав по сім пінтів пива щодня иа згодом вирішив ділитися секретними матеріалами посольства.

Під час суду він також сказав, що цікавиться конспірологічними теоріями: "Хочу бачити історію з різних боків".

Захист наполягав на тому, що чоловік мав проблеми психологічного характеру після від'їзду дружини в Україну. Але суддя не побачив логічного зв'язку між депресією та шпигунством.

Нагадаємо, що викритий у Німеччині шпигун планував передати Кремлю координати HIMARS в Україні. За інформацією Der Spiegel, агент РФ отримав шестизначну винагороду від російських кураторів.

Раніше Фокус повідомляв, що якщо Україна програє війну, США доведеться вплутуватися у війну з Китаєм за Тайвань.