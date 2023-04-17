За даними американського відомства, агенти КНР допомагали мешканцям із оформленням китайських документів, виконували завдання спецслужб КНР і переслідували дисидентів.

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Влада США виявила в нью-йоркському Чайнатауні "секретну дільницю" китайської поліції та заарештувала двох агентів. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

У публікації під назвою "Двоє заарештованi за управління незаконною закордонною поліцейською дільницею китайського уряду" повідомляється, що підозрювані чоловіки надавали підтримку мешканцям із отриманням офіційних китайських документів, а також виконували завдання спецслужб КНР.

Повідомляється, що співробітники так званої дільниці поліції до того ж займалися переслідуванням дисидентів.

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Бреон Піс, прокурор Східного округу Нью-Йорка, зазначив, що 34 офіцерам поліції Китаю пред'явлені звинувачення. Звинувачують їх у переслідуванні політичних активістів за кордоном, у т.ч. на території Сполучених Штатів.

У випадку, якщо вина підозрюваних, які, ймовірно, діяли як агенти КНР, буде доведена, вони можуть бути засуджені до 5 років позбавлення волі, а за перешкоджання правосуддю строк може становити до 20 років в'язниці.

Нагадаємо, що берлінський "містер Сміт" почав працювати на Кремль через депресію, викликану розлученням із дружиною-українкою. Охоронець британського посольства 20 років прожив у шлюбі з українкою Світланою. Після того, як вона поїхала додому, він почав випивати, а згодом і викрадати секретні документи й передавати їх росіянам.

Нагадаємо, що жителя Миколаєва, який коригував ракетні удари по мiсту, засуджено до 15 років ув'язнення.