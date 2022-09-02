Украине нужно 2-3 тыс. систем артиллерии, чтобы уничтожить войска РФ, — эксперт (видео)

По мнению Тома Купера, при достаточном объеме тяжелой артиллерии и ПВО Украина сможет освободить свои территории, в том числе Крым. Чтобы заставить ВС РФ уйти, нужно разбить их наземные силы и логистику, как в Киевской и Черниговской областях.

Военный исследователь из Австралии Том Купер считает, что Россия пока не развернула свой военно-промышленный потенциал в полной мере, за исключением высоких технологий. РФ отчасти израсходовала запас высокоточных ракет и продолжать войну таким образом уже не может. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Беспрерывных ракетных ударов по Украине не наблюдается, потому что для производства крылатых ракет нужна западная электроника.

В свою очередь, страны Запада не спешат с поставками вооружений. При желании Украину можно было бы перевооружить за два следующих месяца. Однако Запад не стремится во что ни то ни стало приблизить День украинской победы.

"На Западе озабочены зарабатыванием денег на этом <…> Крупные оборонные компании, производящие оружие на Западе, главным образом, заинтересованы в том, чтобы заключать контракты со своими правительствами, соседними правительствами", — пояснил аналитик, добавив, что такой подход обеспечит прибыль компаниям ВПК на годы.

В первую очередь эти компании пытаются влиять на политиков, чтобы заставить их перевооружать НАТО, а не укреплять обороноспособность Украины. Усилий, предпринимаемых Западом, недостаточно, чтобы вытеснить войска РФ из Украины.

Путин мог бы объявить всеобщую мобилизацию

Объявление мобилизации позволило бы поставить всю российскую промышленность на военные рельсы. Но при этом пришлось бы мобилизировать жителей и Москвы, и Санкт-Петербурга, чего в РФ делать не хотят.

"А в России в целом бытует мнение, что жители Москвы и Санкт-Петербурга важнее всех остальных", — считает Купер. По его словам, Путин пока обходится добровольцами или полудобровольцами, отправляет в Украину жителей отдаленных и беднейших регионов РФ, что может продолжаться достаточно долго.

РФ может привлечь достаточное количество войск и, что самое важное, артиллерии, и так годами удерживать занятые позиции. Войска РФ не несут колоссальных потерь, из-за которых их можно было бы вытеснить из Украины. Вместе с тем, продвижения российских войск минимальны: несколько метров здесь и несколько метров там.

"Мы видели на примере Киевской и Черниговской области, что когда они несут достаточные потери – они отходят. Они не могут удержать ситуацию — и просто бегут", — пояснил эксперт, отметив, что сейчас в восточном и южном регионах Украины такого не наблюдается, потери не столь существенны и российское командование не видит смысла в отступлении.

[ + – ] Военные эксперт Том Купер.

Перспективы для ВСУ

Российские войска не могут эффективно отслеживать украинские силы на поле боя и разрушать линии снабжения ВСУ, поэтому украинские силы могут и дальше эффективно вести войну. Для того россиянам понадобились бы беспилотники, которые могли бы залетать на 50 км вглубь украинских позиций, отыскивать склады боеприпасов и командные центры.

Линию фронта удерживает российская артиллерия: ее очень много. Именно поэтому Украине сложно наступать.

[ + – ] Наступление на Херсон.

По мнению исследователя, на территориях между Николаевом и Херсоном россияне излишне растягивали свои войска, и, если бы у Украины тогда было в достаточном количестве тяжелого оружия, Херсон был бы освобожден до середины марта.

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

Эксперт сомневается в том, что Путин прибегнет к ядерному оружию. Причин тому несколько. Это возможно в том случае, если будет "угроза территориальной целостности России", оккупированные территории Украины — это все же не РФ, однако возможны варианты в том, что касается Крыма, который в Кремле называют сакральной землей.

Командная цепочка между Путиным и тем человеком, который непосредственно жмет на "красную" кнопку, достаточно длинная.

"Если Путин скажет "запускайте", например, по Киеву, то есть еще 20 человек, которые должны этот приказ выполнить. Я достаточно уверен в том, что Путин боится, что кто-то откажется его выполнять", — пояснил Купер.

Наступление с Беларуси

Эксперт считает Лукашенко лояльным Путину союзником во всем, кроме отправки белорусских сил в Украину, поскольку в таком случае его армия просто развалится.

Лукашенко отдает себе отчет в том, что уже есть те, кто перешел на сторону Украины, есть целых два батальона белорусов, которые воюют в рядах ВСУ.

"Он боится, что в случае атаки на Украину его армия развалится, и он останется с несколькими тысячами сил, а потом его сбросят, — пояснил эксперт. — Главная цель Лукашенко, как и Путина, — сохранить за собой власть".

Какого оружия не хватает Украине?

"Речь об артиллерии, я говорю о 2-3 тыс. единиц и достаточном количестве снарядов. Нужны и системы ПВО, — пояснил военный исследователь. — Они должны быть достаточно мобильными, чтобы двигаться за артиллерией и прикрывать ее".

При достаточном объеме тяжелой артиллерии и ПВО Украина сможет освободить свои территории, в т.ч. Крым. Нужно уничтожить группировку российских войск в Херсонской и Запорожской областях — и защищать Крым будет некому, он падет сам по себе.

По мнению аналитика, чтобы заставить ВС РФ уйти, их нужно уничтожить (наземные силы и логистику), как в Киевской и Черниговской областях, где они оказались в окружении без снабжения, без еды и прочего.

Запад глубоко коррумпирован

"Вся политическая система демократий на Западе, к сожалению, глубоко коррумпирована. Люди, которых выбирают, чтобы они представляли интересы всего населения или по крайней мере его большинства, — им платят богатые, олигархия", — отметил Купер.

Представители олигархата диктуют политикам, что нужно проявлять осмотрительность и полагаться на собственные вооруженные силы, которые окрепнут через несколько лет, а тем временем можно отдать Украине что-то ненужное.

"Более того, есть такие страны, как Австрия, Германия и Италия, где часть олигархата все еще мечтает о восстановлении былых связей с Путиным", — сказал Купер.

Ранее Фокус сообщал, что польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Евросоюзом руководит олигархат за ширмой демократии, а мнение руководства Германии и Франции весомее остальных.