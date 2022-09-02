Україні потрібно 2-3 тис. систем артилерії, щоб знищити війська РФ, — експерт (відео)

На думку Тома Купера, за достатнього обсягу важкої артилерії та ППО Україна зможе звільнити свої території, зокрема Крим. Щоб змусити ЗС РФ піти, потрібно розбити їхні наземні сили та логістику, як у Київській та Чернігівській областях.

Військовий дослідник з Австралії Том Купер вважає, що Росія поки не розгорнула свій військово-промисловий потенціал повною мірою, за винятком високих технологій. РФ частково витратила запас високоточних ракет і продовжувати війну в такий спосіб не може. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Безперервних ракетних ударів по Україні немає, тому що для виробництва крилатих ракет потрібна західна електроніка.

Зі свого боку, країни Заходу не поспішають із постачанням озброєнь. За бажання Україну можна було б переозброїти за два наступні місяці. Однак Захід не прагне, не дивлячись на все, наблизити День української перемоги.

"На Заході стурбовані зароблянням грошей на цьому <…> Великі оборонні компанії, які виробляють зброю на Заході, переважно зацікавлені в тому, щоб укладати контракти зі своїми урядами, сусідніми урядами", — пояснив аналітик, додавши, що такий підхід забезпечить прибуток компаніям ВПК на роки.

Насамперед ці компанії намагаються впливати на політиків, щоб змусити їх переозброювати НАТО, а не зміцнювати обороноздатність України. Зусиль, які вживає Захід, недостатньо, щоб витіснити війська РФ з України.

Путін міг би оголосити загальну мобілізацію

Оголошення мобілізації дозволило поставити всю російську промисловість на військові рейки. Але разом з тим довелося б мобілізувати жителів Москви і Санкт-Петербурга, чого у РФ робити не хочуть.

"А в Росії загалом існує думка, що жителі Москви і Санкт-Петербурга важливіші за всіх інших", — вважає Купер. За його словами, Путін поки обходиться добровольцями чи напівдобровольцями, відправляє в Україну мешканців віддалених та найбідніших регіонів РФ, що може тривати досить довго.

РФ може залучити достатню кількість військ і, що найважливіше, артилерії і так роками утримувати зайняті позиції. Війська РФ не зазнають колосальних втрат, через які їх можна було б витіснити з України. Водночас просування російських військ мінімальні: кілька метрів тут та кілька метрів там.

"Ми бачили на прикладі Київської та Чернігівської області, що коли вони зазнають достатніх втрат — вони відходять. Вони не можуть утримати ситуацію — і просто біжать", — пояснив експерт, зазначивши, що зараз у східному та південному регіонах України такого не спостерігається, втрати не такі істотні і російське командування не бачить сенсу у відступі.

[ + – ] Військові експерт Том Купер

Перспективи для ЗСУ

Російські війська не можуть ефективно відслідковувати українські сили на полі бою та руйнувати лінії постачання ЗСУ, тому українські сили можуть і надалі ефективно вести війну. Для того росіянам знадобилися б безпілотники, які могли б залітати на 50 км углиб українських позицій, шукати склади боєприпасів та командні центри.

Лінію фронту тримає російська артилерія: її дуже багато. Саме тому Україні складно наставати.

[ + – ] Наступ на Херсон

На думку дослідника, на територіях між Миколаєвом та Херсоном росіяни зайво розтягували свої війська, і, якби Україна тоді мала достатню кількість важкої зброї, Херсон звільнили б до середини березня.

Чи застосує Путін ядерну зброю в Україні?

Експерт сумнівається у тому, що Путін вдасться до ядерної зброї. Причин тому кілька. Це можливо в тому випадку, якщо буде "загроза територіальній цілісності Росії", окуповані території України — це все ж таки не РФ, проте можливі варіанти щодо Криму, який у Кремлі називають сакральною землею.

Командний ланцюжок між Путіним і тією людиною, яка безпосередньо тисне на "червону" кнопку, досить довгий.

"Якщо Путін скаже "запускайте", наприклад, по Києву, тобто ще 20 осіб, які мають цей наказ виконати. Я достатньо впевнений у тому, що Путін боїться, що хтось відмовиться його виконувати", — пояснив Купер.

Наступ з Білорусі

Експерт вважає Лукашенка лояльним Путіну союзником у всьому, окрім відправлення білоруських сил до України, оскільки в такому разі його армія просто розвалиться.

Лукашенко усвідомлює, що вже є ті, хто перейшов на бік України, є цілих два батальйони білорусів, які воюють у лавах ЗСУ.

"Він боїться, що в разі атаки на Україну його армія розвалиться, і він залишиться з кількома тисячами сил, а потім його скинуть, — пояснив експерт. — Головна мета Лукашенка, як і Путіна, зберегти за собою владу".

Якої зброї не вистачає Україні?

"Йдеться про артилерію, я говорю про 2-3 тис. одиниць і достатню кількість снарядів. Потрібні і системи ППО, — пояснив військовий дослідник. — Вони повинні бути достатньо мобільними, щоб рухатися за артилерією і прикривати її".

За достатнього обсягу важкої артилерії та ППО Україна зможе звільнити свої території, зокрема Крим. Потрібно знищити угруповання російських військ у Херсонській та Запорізькій областях — і захищати Крим буде нікому, він упаде сам собою.

На думку аналітика, щоб змусити ЗС РФ піти, їх потрібно знищити (наземні сили та логістику), як у Київській та Чернігівській областях, де вони опинилися в оточенні без постачання, без їжі та іншого.

Захід глибоко корумпований

"Вся політична система демократій на Заході, на жаль, глибоко корумпована. Люди, яких обирають, щоб вони представляли інтереси всього населення або принаймні його більшості, їм платять багаті, олігархія", — зазначив Купер.

Представники олігархату диктують політикам, що треба виявляти обачність та покладатися на власні збройні сили, які зміцніють за кілька років, а тим часом можна віддати Україні щось непотрібне.

"Щобільше, є такі країни, як Австрія, Німеччина та Італія, де частина олігархату все ще мріє про відновлення колишніх зв'язків із Путіним", — сказав Купер.

Раніше Фокус повідомляв, що польський прем'єр Матеуш Моравецький вважає, що Євросоюзом керує олігархат за ширмою демократії, а думка керівництва Німеччини та Франції вагоміша за інших.