"Надо договариваться со мной": Зеленский назвал условия, при которых готов уйти в отставку

Президент Украины признал, что может быть неудобным для некоторых лидеров в мире. По словам Зеленского, рассказывать украинцам, каким у них должен быть президент "неконструктивно и недемократично".

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Владимир Зеленский готов обменять свое президентство на членство Украины в НАТО и свершение российско-украинской войны. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Лондоне.

"А что касается того, чтобы уйти с должности — менять меня будет непросто. То есть мало просто провести выборы, надо меня еще и не допустить. Это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной, а я сказал, что меняюсь на НАТО. Значит, я выполнил свою задачу. Если есть НАТО и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию", — сказал Зеленский.

Он также заявил, что некоторые "люди" пытаются влиять на решения Украины, отметив, что это противоречат демократическим принципам.

"Это выглядит так, что люди — не будем называть их должности, скажем так, граждане других стран — рассказывают украинцам, каким у них должен быть президент. Особенно если эти люди занимают официальные должности. Это, если честно, выглядит неконструктивно и недемократично", — отметил Зеленский.

В то же время президент Украины признал, что может быть неудобным для некоторых лидеров государств, в частности для президента РФ Владимира Путина.

"Хотя, я откровенно говорю, возможно, это выход для всех: и для Путина, и для всех, если я не такой гибкий, как они говорят. Ну, да, я меняюсь на НАТО, честно говорю", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, во время этой же пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что до окончания войны еще очень далеко.

2 марта Эмманюэль Макрон предложил Украине заключить перемирие на месяц.