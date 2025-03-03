"Треба домовлятися зі мною": Зеленський назвав умови, за яких готовий піти у відставку

Президент України визнав, що може бути незручним для деяких лідерів у світі. За словами Зеленського, розповідати українцям, яким у них має бути президент "неконструктивно та недемократично".

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Володимир Зеленський готовий обміняти своє президентство на членство України в НАТО та звершення російсько-української війни. Про це Зеленський заявив на пресконференції у Лондоні.

"А що стосується того, щоб піти з посади — міняти мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба мене ще й не допустити. Це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняюся на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію", — сказав Зеленський.

Він також заявив, що деякі "люди" намагаються впливати на рішення України, зазначивши, що це суперечать демократичним принципам.

"Це виглядає так, що люди — не будемо називати їхні посади, скажімо так, громадяни інших країн — розповідають українцям, яким у них має бути президент. Особливо якщо ці люди займають офіційні посади. Це, якщо чесно, виглядає неконструктивно й недемократично", — зазначив Зеленський.

Водночас президент України визнав, що може бути незручним для деяких лідерів держав, зокрема для президента РФ Володимира Путіна.

"Хоча, я відверто кажу, можливо, це вихід для всіх: і для Путіна, і для всіх, якщо я не такий гнучкий, як вони кажуть. Ну, так, я міняюся на НАТО, чесно кажу", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час цієї ж пресконференції Володимир Зеленський заявив, що до закінчення війни ще дуже далеко.

2 березня Емманюель Макрон запропонував Україні укласти перемир'я на місяць.